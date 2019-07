Vidal vs. Kicillof: primer round de una campaña que será dominada por el barro

En el Instituto Patria se jactan de tener un infiltrado en las filas cambiemitas. Por eso, afirman en base a un mensaje de WhatsApp que exhiben como prueba, sabían que el jueves pasado estaba planificada una avanzada 2.0 contra su precandidato a gobernador bonaerense. Horas después, apareció el hashtag en Twitter "¿Qué hizo (Axel) Kicillof en PBA?".

Unas 48 horas después, en televisión, fue la propia mandataria María Eugenia Vidal la que apuntó contra el ex ministro de Economía al augurar que, en caso de que gane la elección, gobernará La Cámpora. Y como si esto no suficiente, desde su cuenta oficial, Vidal tuiteó ese segmento de la charla con Jorge Lanata con la frase "KICILLOF ES MÁXIMO", así en mayúsculas, sin agregar el apellido Kirchner.

KICILLOF ES MÁXIMO pic.twitter.com/Ag1P2HmdPR — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 8, 2019

Con el timing de un coro orquestal, salieron a replicarle distintas voces del Frente de Todos. También en Twitter, lo que parece ser el primer campo de batalla electoral. "La realidad es que hoy a la provincia de Buenos Aires la gobierna (Mauricio) Macri. Los locales están cerrados por Macri, todo está carísimo por Macri y la gobernadora es cómplice de eso", le achacó Luana Volnovich, integrante de la lista a Diputados.

También se plegaron los intendentes, luego de reclamarle a Máximo Kirchner una mayor participación en la campaña. "Me sorprende la campaña de agravios de María Eugenia Vidal a Axel Kicillof. Sería mejor que esté atenta a las necesidades de la provincia", escribió Ariel Sujarchuk (Escobar). Y Jorge Ferraresi (Avellaneda) puso: "A la provincia la va a gobernar una coalición de partidos que va a defender a la gente y no va abandonar a las escuelas públicas como usted lo hizo".

El tono vidalista sorprendió incluso a propios: no faltan los que consideran que se aleja de la imagen de "Heidi" construida en la campaña 2015 para enfrentar a Aníbal Fernández. "Están desesperados porque la elección viene pareja y cometen errores", evalúan en el Patria. Es raro: desde el punto de vista comunicacional en campaña, el PRO no suele tener demasiados traspiés no forzados.

Con la polarización nacional a nivel local, el objetivo pasó a ser Kicillof, bajo el concepto de que quien gane la provincia se queda con la Casa Rosada.

En Todos se metieron en el barro en la pelea con Vidal. Aprovechando, además, el desembarco del presidenciable Alberto Fernández al interior bonaerense, le apuntaron a la gobernadora por un "error" admitido: la difusión de un spot en la previa de la final de la Copa América cuando la campaña audiovisual provincial recién comienza el viernes. El alcalde de San Martín, Gabriel Katopodis, la reprendió: "No es bueno que quiebre la ley para salir en televisión".