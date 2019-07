Con el dólar quieto se desacelera la inflación, pero persiste la núcleo

La inflación de junio será quizá la más baja en lo que va de 2019, pero aún será elevada. Los analistas ubican al IPC entre un 2,1% en el número más optimista, hasta un 2,7%. No obstante, sin aumentos de tarifas relevantes y con el dólar planchado en el sexto mes del año, la inflación núcleo persiste y se ubica por arriba del nivel general, más cercana a un 3%. ¿La razón? La inercia inflacionaria que lleva a que se sigan indexando algunos precios.

En EcoGo, el relevamiento de precios les dio 2,6% respecto del mes anterior, una suba de 22,5% en el primer semestre, con un aumento interanual de 54,9%. Sin embargo, la core estuvo en niveles similares a los del mes previo y llegó a 3,2% mensual, "mientras que la variación interanual se ubicó en 58,1% y acumula en los primeros seis meses del año una suba de 24,2%".

Así, mientras que la núcleo creció un 3,2% en junio, los precios estacionales registraron una suba del 1,8% mensual y, los regulados, un incremento del 1,3% respecto al mes anterior.

Juan Ignacio Paolicchi dijo que "la estabilidad cambiaria contribuyó a la dinámica de la inflación de junio". Sobre la núcleo, que aún está en niveles elevados, explicó que refleja la inercia inflacionaria. "Si bien el impacto de regulados y del tipo de cambio se fue diluyendo, hay precios que se regulan por inflación pasada", describió. "Está bajando la inflación núcleo por efecto de la política monetaria, pero aún falta", agregó.

En Ecolatina, Matías Rajnerman contó que les dio 2,7% la inflación de junio, con una IPC núcleo de arriba de 3%. "La primera quincena nos había dado un 3%. La desaceración en la segunda mitad fue importante: dio un poco menos de lo esperado, debajo de 2,5%. Con dólar planchado y que ajuste de tarifas ya habían tenido lugar, veníamos proyectando ese número", sostuvo.

Que la "core" sea más elevada lo explicó debido a que los estacionales crecieron muy poco en abril y mayo y, además, "si bien el ajuste de tarifas de servicios públicos prácticamente se anuló, sus efectos de segunda ronda siguen presentes e impactan sobre la núcleo".

Alertó que pese a que la segunda quincena dio bien en el IPC que elaboran, creen que en julio se va a volver a acelerar "por efectos estacionales, ya que las vacaciones de invierno tiene efecto en los precios, y porque también la estabilidad cambiaria dio todo lo que tenía por dar". En esa línea dijo que "por más que el dólar siga planchado la inflación no se va a seguir desacelerando. Claro que si se acelera, va a volver a subir, pero la estabilidad cambiaria ya no ayuda, no resta más".

"El dato de IPC de junio es bueno. Sigue siendo el alto, pero está por debajo de meses previos", añadió. De hecho, cuando se mira cómo fue el IPC en los primeros cinco meses del año surge que empezó con un 2,9% en enero, que por ahora es el más bajo de 2019; siguió con 3,8% en febrero; en marzo llegó al pico de 4,7;% en abril disminuyó un poco hasta 3,4%; y en mayo se ubicó en 3,1%.

Para Orlando J. Ferreres y Asociados (OJF) la inflación fue de 2,6% en junio, cifra con la que les da un acumulado de 21,6% en los primeros seis meses. La núcleo, también por arriba del nivel general, fue de 2,7%:

En la Fundación Fiel identificaron que "la inflación de junio muestra, finalmente, una importante desaceleración". El registro que elaboran en la Ciudad de Buenos Aires arrojó un 2,1%,, más de un punto por debajo del mes anterior, con lo que acumula un aumento del 20% desde fines del año pasado y de 52% en los últimos 12 meses. La núcleo, también más baja que en otros estudios privados, dio un aumento de 2,2%.

El Indec va a dar a conocer el dato de IPC de junio el martes de la próxima semana, 16 de julio. Ese día se conocerá también la evolución de la inflación núcleo.

Alimentos, con menos subas

En junio los alimentos, con un dólar sin sobresaltos, tuvieron un mes más tranquilo. Tanto en EcoGo como en OJF le dio por debajo del nivel general.

En el primer caso el número para este rubro fue de 2,3%, por lo que continúa "con el sendero de desaceleración registrado en los últimos meses; el arrastre recibido del mes previo se ubicó en 1,1 punto porcentual, en contraste, junio deja un arrastre considerablemente inferior, en torno a 0,6 p.p", explicaron.

Los aumentos de precios más significativos se concentraron en las semanas del medio del mes. Puntualmente se destacan subas en productos lácteos, panificados y en azúcar, miel y dulces, con una disminución los precios de frutas y una estabilización en el precio de las verduras. El capítulo acumula en los primeros seis meses del año un incremento del 21,1%.

En OJF alimentos y bebidas dio 2,4%, por debajo de educación, indumentaria y bienes varios los cuales evidenciaron una variación del 7,6%, 4,4% y 4,1% respectivamente.