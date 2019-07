Conductoras de empresas y países pero sobre todo, de autos

Hay mujeres que conducen importantes instituciones, unas cuantas que conducen empresas multinacionales y muchas menos que conducen países. Lo que sí conducimos masivamente las mujeres son autos. Sin embargo, el automotor sigue siendo un sector atravesado por una mirada masculina, con productos diseñados mayoritariamente por y para hombres.

No se trata de una visión feminista superficial sobre una industria que sabe -y aplica ese conocimiento con resultados positivos- que las mujeres como clientes somos un segmento con crecimiento exponencial y con la suficiente conciencia del fenómeno como para comenzar a imponer exigencias.

Nos enfrentamos -y obligamos a enfrentar a las compañías- a desafíos importantes. El color del auto se nos hace mucho menos atendible frente a cuestiones de seguridad que nos afectan directamente. En números redondos con pequeñas variantes en los últimos años, los acompañantes que más se lesionan en accidentes de autos son mujeres (63%) y el 71% de los que son fatales se producen con vehículos manejados por hombres. Los datos surgen de las estadísticas del Cesvi Argentina (un centro dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial) y de la IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), una organización científica de Estados Unidos en la misma materia. Los porcentajes responden a una realidad clave, hay más hombres al volante que mujeres y son ellas quienes más frecuentemente ocupan el rol de acompañantes.

De hecho, en la Argentina aunque crece el número de mujeres con licencia de conducir, siendo mayoría poblacional solo representamos el 30% de los registros que se otorgan.

Pero si ser copiloto se nos vuelve riesgoso según las estadísticas, como conductoras las cosas no son más sencillas.

Una investigación de la automotriz Volvo demostró que el desarrollo de seguridad de los autos tiene un alto sesgo sexista. Básicamente, las pruebas de choque se hacen con maniquíes de anatomía masculina. Desde hace dos décadas la empresa comenzó a realizar ensayos con crash dummies de anatomía femenina y tamaño medio, y hasta crearon una representación virtual de una mujer embarazada. Entre sus conclusiones destacan que las mujeres son más propensas a sufrir latigazos cervicales que los hombres por la resistencia muscular y tienen mayor riesgo de tener lesiones en el pecho, por lo que en teoría demandarían protecciones específicas en cuanto a los airbags frontales y laterales.

Si en vez de autos hablamos de camiones, las mujeres nos enfrentamos a una realidad aún más discriminatoria. Solo el 0,7% de las licencias que autorizan a manejar camiones en el país es de mujeres según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Pero el interés femenino por ser camioneras -un gremio que logra unos de los mejores salarios de toda la economía formal- fue detectada por la firma Scania, una número uno en el sector de vehículos pesados, que inició la semana pasada el Programa de Formación de Mujeres Conductoras de Camiones, que becará a 12 mujeres de todo el país con un programa de capacitación que le dará las herramientas para convertirse en conductoras de camión profesionales.

Escribo sobre autos hace mucho tiempo al igual que sobre otros sectores. Reconozco que no sé desarmar un motor, cambiar las bielas o el cigüeñal; como tampoco sé construir un edificio de 20 plantas ni determinar el lugar donde ubicar una plataforma off shore pero escribo sobre Real Estate y Energía sin encontrar jamás resistencia. Tampoco se la fórmula química del detergente con el que lavo los platos, una actividad a la que más de una vez se me ha sugerido dedicarme cuando tardo dos segundos en arrancar con el semáforo en verde. Y con sinceridad, los conductores que todavía apelan a ese insulto -como mínimo pasado de moda- no descifran códigos nucleares para la CIA precisamente. Suelen verse como asalariados medios orgullosos de ser conductores, que cuidan sus autos porque les costó tanto esfuerzo comprarlos como a mí el mío. O en realidad no tanto, porque las mujeres cobramos un 30% menos en promedio que los hombres.