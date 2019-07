El FMI concluyó la cuarta revisión y el viernes próximo aprobarían el quinto desembolso

En su primera declaración sobre la Argentina, el director gerente interino del FMI, David Lipton, se mostró optimista por el rumbo de las políticas económicas en el país y confirmó que se llegó a un acuerdo para el quinto desembolso por u$s 5400 millones. En sí, el Directorio Ejecutivo del organismo lo aprobará formalmente el próximo viernes 12 de julio por lo que esos dólares ingresarán al país el martes 16 de julio.

“Las políticas económicas de Argentina están dando resultados”, aseguró Lipton a través de un comunicado. “Los mercados financieros se estabilizaron en mayo y junio. Se espera que la inflación, aunque se mantenga en niveles altos, continúe cayendo en los próximos meses. La posición fiscal y externa sigue mejorando. También hay indicios de que la situación económica está mejorando en el segundo trimestre”, agregó. Con estas frases, Lipton cerró formalmente la cuarta revisión, que había comenzado el 11 de mayo.

Sobre la cuarta revisión, sostuvo que “el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo (…). Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo, Argentina tendría acceso a US $ 5400 millones aproximadamente (DEG 3.900 millones)”.

Una vez más, y al igual que su antecesora Christine Lagarde, Lipton elogió al Gobierno “por sus continuos esfuerzos y la implementación firme de su programa de política económica”. Adelantó que “las autoridades completaron todos sus objetivos fiscales, monetarios y de gasto social en el marco del programa respaldado por el FMI en el contexto de esta revisión”.

También mostró su respaldo cuando dijo: “Apoyo plenamente los esfuerzos de Argentina para reforzar la confianza, sentar las bases de un crecimiento sostenible y proteger a los más vulnerables. La implementación firme de los compromisos y políticas de las autoridades en el marco del programa económico respaldado por el FMI de las autoridades será crucial para seguir avanzando”

Y anunció que el próximo viernes será el turno de la Argentina dentro de la agenda del Board. “Espero con interés discutir esta revisión con el Directorio Ejecutivo del FMI el 12 de julio”, señaló. De hecho, en la agenda ahora figura el país dentro de las reuniones.

Lagarde ya había anticipado, tras reunirse con el presidente Mauricio Macri en la reunión del G20 en Japón, que las autoridades argentinas y el equipo técnico estaban "cerca de concluir sus conversaciones sobre la cuarta revisión del acuerdo stand-by, y espero poder presentarlo a nuestro Directorio Ejecutivo muy pronto".

Waiver de aplicabilidad

En el comunicado no se dice nada aún de la posibilidad de que la Argentina tenga que recurrir en otra oportunidad a un “waiver (perdón) de aplicabilidad”, tal como ocurrió en abril, la última reunión del Directorio Ejecutivo para evaluar el cuarto desembolso para la Argentina.

Una fuente del organismo no descartó la posibilidad de que en esta oportunidad también lo habrá. Es que cuando se produzca la reunión del Directorio Ejecutivo el próximo viernes ya habrá finalizado también el segundo trimestre (que era el que originalmente estaba bajo estudio) y, entonces, para explicar que aún no están cerrados los números del séptimo mes se recurre al "waiver de aplicabilidad".

La cuarta revisión de la Argentina dentro del préstamo stand-by a tres años pactada en junio del año pasado comenzó a mediados de mayo. Con los u$s 5500 millones que recibirá la Argentina el 16 de julio, el FMI habrá concretado enviar al país unos u$s 44.700 millones, buena parte de los u$s 57.000 millones aprobados en el stand-by. Es decir, se trata del 78% del total en sólo 13 meses desde que comenzó el stand-by en junio de 2018.