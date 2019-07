Varios son los candidatos a suceder a Christine Lagarde en el FMI

En cuanto Christine Lagarde fue nominada para conducir el Banco Central Europeo, dejó un gran hueco en el FMI. El puesto de director gerente del fondo es uno de los más codiciados del área de finanzas internacionales.

El candidato ganador tendrá el desafío de dirigir una institución internacional dedicada a la cooperación económica global en un momento de crecientes conflictos.

La primera cuestión que enfrentan los potenciales candidatos de los 189 países miembros del FMI es si son suficientemente europeos. Oficialmente la nacionalidad es irrelevante y el proceso será "abierto, basado en el mérito y transparente", pero los 11 jefes que tuvo el fondo en sus 73 años de historia fueron europeos, tras el acuerdo de caballeros que entregó la gestión del Banco Mundial a un ciudadano norteamericano.

David Malpass siguió la tradición asegurándose fácilmente la presidencia del Banco Mundial en abril, por lo que Europa tiene buenas chances de mantener la conducción del FMI.

Mark Sobel, ex funcionario del Tesoro de EE.UU. y miembro de la junta del FMI, opina que es improbable que la administración Trump se oponga a una nominación europea. "Que David Malpass haya sido designado tan fácilmente para el Banco Mundial indica que el duopolio sigue intacto", dijo.

Sin embargo, no todos los europeos son iguales. En 44 de los 73 años que tiene el FMI, el director gerente fue un francés, incluyendo a los últimos dos. Eso reduciría las probabilidades de candidatos franceses calificados como Benoit Coeuré del BCE o Brun Le Maire, el ministro de finanzas de Francia.

Los europeos del Este se perdieron los mayores cargos de la UE, por lo que Kristalina Georgieva, la directora general del Banco Mundial, estaría en una sólida posición. La funcionaria es sumamente respetada y ha ocupado puestos altos en organizaciones internacionales durante la última década.

Mientras tanto, Mark Carney, que tiene pasaporte irlandés y británico además de ciudadanía canadiense, es muy respetado por los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. Además está por dejar su cargo en el Banco de Inglaterra a fines de enero. Un alto funcionario en París dijo que "nada lo detendrá si recibe el respaldo de los europeos".

Otro posible candidato europeo es Mario Draghi, el presidente saliente del BCE, pero con 71 años supera la edad máxima para el puesto y allegados a él dudan que esté interesado.

Totalmente opuesta es la situación de George Osborne, el ex ministro de finanzas británico, a quién según sus amigos le gustaría suceder a Lagarde.

Otros europeos que podrían buscar la nominación son Alexander Stubb, ex primer ministro finlandés y vicepresidente del Banco de Inversión Europeo, y Francois Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia.

Si el FMI cumple con los límites de edad, Klaus Regling, director ejecutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, y Erkki Liikanen, el ex representante de Finlandia en el FMI, quedarían afuera.

Las normas indican que los países deben nominar candidatos. La junta ejecutiva del FMI elige una terna para entrevistar y luego tomar la decisión.

En 2011, Agustín Carstens, el mexicano al frente del Banco de Pagos Internacionales, fue nominado pero no pudo galvanizar apoyo entre las economías emergentes, que están subrepresentadas en el FMI. Podría ser otra vez un candidato creíble.

Peter Doyle, ex funcionario del FMI y hace tiempo crítico de la organización, dijo que la elección es simple: "No un europeo, no un político, no un amateur". Aseguró que el próximo director gerente tendrá que "abordar los desastres" que dejaron la actual y la anterior gestión. "Eso comienza con Argentina, continúa con Ucrania".

Traducción: Mariana Oriolo