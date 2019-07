Presupuesto 2020: Gobierno prevé un crecimiento de 3,5% tras caída de 0,8% este año

El Gobierno estima que este año el PBI terminará con una caída de 0,8%, un poco peor que lo previsto originalmente (de 0,5%), pero que la recuperación de la economía significará que en 2020 la actividad crezca un 3,5%. Así surge del informe de avance del Presupuesto 2020 que entró esta tarde al Congreso, en el que no figura aún el tipo de cambio promedio esperado para el año próximo.

A su vez, sobre la inflación, el documento que elaboraron en el Ministerio de Hacienda se muestra un poco más optimista que el relevamiento entre consultoras que surge en el REM, que hasta el mes pasado estaba en 40,3% para este año.

“Para 2019 se espera que la inflación arroje un valor algo inferior a las expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA, las cuales muestran un anclaje de las expectativas de inflación para diciembre de 2019 en 40,3%”, vaticinan.

A su vez, para 2020 y 2021 no hay proyección de números de IPC sino que se menciona los del REM, de 26,1% y 19,1%, respectivamente. “En la dinámica mensual, se espera una desaceleración hacia fin de año, llegando a 2,1% en noviembre. El indicador sigue esperando, asimismo, un sendero de desinflación de cara a los próximos años con expectativas de 26,1% en diciembre de 2020 y 19,1% en diciembre 2021”, detallan.

Tal como había anticipado El Cronista, para 2019 proyectan una caída de la actividad económica en torno al 0,8%, “consistente con una recuperación secuencial desde el cuarto trimestre de 2018 y que revierte parcialmente el arrastre negativo. La recuperación está liderada por las exportaciones, que continúan mostrando un crecimiento sostenido, reflejando la estrategia de integración al mundo”.

A su vez, para 2020 la expectativa es de “un crecimiento del PIB del orden del 3,5%. Estimamos que esta expansión será liderada por la inversión y por el buen desempeño que continuarán mostrando las exportaciones, y que también jugará un papel importante la recuperación del consumo privado. Esta dinámica positiva será parcialmente compensada por la recuperación de las importaciones y por la reducción del consumo público previsto para alcanzar el superávit primario”.

En las exportaciones, el pronóstico es de una mejora interanual de 10% en 2019 y algo menor en 2020, de 7%. “Para 2019 esperamos una reducción del déficit comercial por la cuenta servicios en aproximadamente u$s 3500 millones (de los u$s 9700 millones de 2018 a los u$s 6200 millones proyectados para 2019), producto principalmente de la mayor contracción de las importaciones (-14,4%)”, sostienen.

Se mantiene el objetivo de déficit primario cero para este año y de un superávit primario (antes del pago de intereses de deuda) de 1% en 2020, al igual que lo pactado con el FMI a fines de 2018.

Y menciona que las retenciones a las exportaciones son transitorias (hasta fines de 2020) y, la tasa estadística que se extendió a las importaciones, hasta fines de este año. “La disrupción en el financiamiento a las economías emergentes impidió completar la transición y el Gobierno tuvo que priorizar el cierre de la brecha fiscal para garantizar la estabilidad macroeconómica. Con este objetivo, se revisaron algunas de sus decisiones en materia tributaria, siendo la más relevante de estas medidas la reversión parcial en las bajas de Derechos de exportación y el aumento transitorio de la tasa de estadística”, dice.

Y agrega: “Respecto del aumento en los derechos a la exportación, los mismos son transitorios dado que tienen un plazo de vigencia hasta fines de 2020, y a su vez se irán licuando en el tiempo por el efecto de tener un máximo de impuesto por dólar exportado. Respecto a la tasa de estadística, la misma afecta a ciertos bienes importados y el aumento, tanto de la alícuota como del monto tope máximo, también es transitorio, siendo su fecha de vigencia hasta fines del presente año”.

Defiende que con “todas estas medidas implementadas en estos cuatro años, el impacto de estas decisiones hizo que la carga tributaria para el sector privado se redujera en $ 355.000 millones, el equivalente a casi 2 puntos del PBI. Esta rebaja de impuestos a su vez, fue soportada en más del 60% por parte del Estado Nacional”.

Sobre el crédito, reconocen que “continúa rezagado a la actividad económica. Los créditos al sector privado, en pesos y en dólares, crecieron en mayo de 2019 a un ritmo del 20% interanual”, aunque aseguran que “En este contexto, el sistema financiero permanece muy sólido”.

En cuanto a la política energética, afirma que en 2020 se va a seguir con “el objetivo de alcanzar la seguridad de abastecimiento energético y la capacidad de garantizar el suministro confiable”.