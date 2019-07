Putin se reunió en Roma con el Papa y el gobierno de un "país amigo"

El papa Francisco y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron hoy por tercera vez en el Vaticano, y entre los temas que abordaron en su reunión "cordial" de casi una hora a puertas cerradas, destacaron la situación en Venezuela, Siria y Ucrania, indicó la Santa Sede.

Putin y el papa Francisco se reunieron en el Vaticano por primera vez en 2013, meses después de la elección del Sumo Pontífice al trono de Pedro, y en el año 2015.

En esta ocasión, los dos líderes hablaron de "cuestiones relevantes para la vida" de la Iglesia Católica en Rusia, país de mayoría ortodoxa, así como de "la cuestión ecológica". Sin detallar el contenido, el Vaticano señaló que abordaron temas internacionales "con especial referencia a Siria, Ucrania y Venezuela".

El Sumo Pontífice recibió a Putin con una sonrisa y un apretón de manos, y luego entraron a la biblioteca donde se produjo la reunión privada, que el presidente ruso calificaría de "sustanciosa e interesante".

Putin había llegado al Vaticano directamente del aeropuerto de Roma con un convoy de 30 vehículos y algunos ministros, como el de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que se reunió por separado en la Secretaría de Estado.

Sergei Lavrov

Por la tarde, el presidente ruso se reunió con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, y el primer ministro Giuseppe Conte, y hoy participará en una cena con los dos vicepresidentes, Matteo Salvini y Luigi di Maio.

Tras la reunión con Conte, en rueda de prensa Putin agradeció la postura italiana de recuperar las plenas relaciones entre ambos bloques tras la crisis separatista en el este de Ucrania y el papel de Moscú en la misma.

Consultado por la prensa, Putin se refirió a la candidata a presidir la Comision Europea, la alemana Ursula von der Leyen, diciendo que "no sabemos cómo será la nueva dirección pero en lo que respecta a la recuperación de las relaciones la posición de la nueva presidenta será muy importante", apuntó.

Señaló que en 2014 el intercambio comercial entre el bloque comunitario y Rusia equivalía a unos u$s 450.000 millones y actualmente es de u$s 200.000 millones. "Estos 200.000 millones de dólares que faltan son beneficios no recibidos por Rusia y por Europa. Los occidentales no nos mandaron mercancías por miles de millones de euros. Es una pérdida para vosotros y para nosotros. También en empleo", declaró.



Y tendió la mano: "La nueva dirección europea quizá tiene en cuenta esto. Nosotros estamos preparados para hacer nuestra parte".



Italia es un país "amigo" para Rusia, gobernado hace un año por la coalición entre el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga, que en el documento con el que sellaron su coalición consideraron "oportuno" retirar a Rusia las sanciones.

"Creemos que las sanciones no son un fin sino un régimen transitorio e Italia trabaja para que se creen las premisas que permitan superar este estado de las relaciones que no beneficia ni a Rusia, ni a la UE ni a Italia", dijo Conte.

El presidente ruso aseguró que "comprende" que Italia está ligada a los compromisos europeos pero apostó por su eventual papel a la hora de flexibilizar las relaciones: "Esperamos que Italia sobre las sanciones defienda un regreso a unas relaciones a 360 grados con Rusia", defendió.

Sobre la crisis en Venezuela, Putin reconoció que "no puede ser indiferente" a la situación de este país debido a las inversiones millonarias que Rusia ha establecido allí.

"Tenemos buenas relaciones con el presidente (venezolano, Nicolás) Maduro desde hace mucho tiempo. Enviamos armamento y cooperamos en el sector de la economía y de la energía. Hemos invertido miles de millones allí. No podemos ser indiferentes a la normalización entre las partes", señaló.

Putin consideró "inadmisible" una intervención militar extranjera en Venezuela, apoyó el diálogo en Noruega entre la oposición venezolana y el chavismo, criticó la decisión del jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de autoproclamarse presidente interino del país y abogó por el diálogo y los métodos democráticos.