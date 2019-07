La estrategia del Gobierno para polarizar las PASO y evitar la segunda vuelta

Más allá de la estabilidad momentánea y de las noticias del frente exterrno, el Gobierno mostró su preocupación por las elecciones, en el Centro Cultural Kirchner. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, apeló a los votantes que aportarían votos a Juntos por el Cambio en primera o segunda vuelta, para que lo hagan ya en las PASO, a fin de evitar "el riesgo político".

La reunión de gabinete ampliado, con Provincia, Nación y Ciudad en las gradas, marcó el debut del precandidato a vicepresidente, Miguel Pichetto. Su discurso a favor de un país más desarrollado e integrado a la globalización fue más aplaudido incluso que el del presidente Mauricio Macri.

La confesión fue del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En su discurso, confesó que se "preocupó" cuando el riesgo país y el dólar se dispararon antes de mayo. Luego, Macri reconoció sus palabras. "Está bien, somos seres humanos. Es normal sentir miedo pero más importante es que después podamos ratificar el rumbo", dijo el Presidente. Macri incluso dijo que veía más caras relajadas, en comparación con la última reunión de gabinete ampliado, en marzo, cuando la corrida intranquilizaba al Gobierno. El Presidente felicitó a la gobernadora María Eugenia Vidal y a "Horacio" por su gestión, quienes empujarán su candidatura.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, no habló ante el Gabinete. Pero sí encabezó la conferencia de prensa. Su mensaje fue claro: que haya polarización extrema con el kirchnerismo desde las primarias del 11 de agosto, para que haya posibilidades de que se definan los comicios en primera vuelta. "Aprovechemos la PASO para dejar un mensaje claro", planteó Peña, quien un minuto antes había habladod de la posibilidad de llegar a un ballotage.

En medio de este operativo clamor por los votos urgentes, el Gobierno empieza a usar el acuerdo con la UE para la campaña. "Esta elección va a definir el futuro a largo plazo para el país: entre el camino para el desarrollo y la apertura o ir en la dirección que la mayoría de los argentinos rechazó", comentó. Y en esa línea aprovechó para decir que el acuerdo con la UE y con el FMI no implica "delegar soberanía".

"Al revés, la fortalece. Son herramientas que permiten desarrollar más fuerte nuestra Nación", comentó. Y advirtió que en el otro camino está "la Argentina aislada al mundo, como pocas naciones, como la dictadura de Venezuela". Justamente, un tema que quiere instalar el Gobierno es que esta campaña también se decide entre "más democracia" o no.

Peña aprovechó para apuntar contra la ex presidenta Cristina Fernández por "no dar la cara". "La verdadera candidata, que es Cristina Kirchner, no aparece, no da la cara en la discusión pública, como lo hacía cuando era presidenta. Nosotros en cambio estamos acá, dando la cara para reinvindicar la política, reinvindicar el debate", sostuvo al afirmar que el kirchnerismo no cumplía con su palabra. En tanto, evitó autocríticas sobre la recesión, cuando se le preguntó por qué el Gobierno tampoco cumplió con su palabra. "Subestimamos la devastación que nos dejaron", señaló e incluso apunto contra otros dirigentes de la oposición, pero no hizo referencia a errores del Gobierno.