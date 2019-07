Monotributo: vence el plazo para la recategorización

La Reforma Tributaria elevó sustancialmente las multas por olvidarse o mentir en las recategorizaciones semestrales que estableció. A esto hay que sumarle intereses crecientes. ¿Cuáles son las cifras?

El 22 de julio vence la segunda recategorización del año en el Monotributo. La próxima vencerá el 20 de enero del 2020.

Recategorizarse implica mirar lo que pasó en el último año (12 meses) y determinar lo siguiente:

Si se puede seguir dentro del Monotributo o hay que pasar al Régimen General porque se superaron los límites máximos del Régimen Simplificado.

En caso que el contribuyente pueda seguir dentro del Monotributo, qué categoría le corresponderá los próximos 6 meses.

¿Qué es lo peor que me puede pasar por no recategorizarme? ¿O por recategorizarme mal? ¿Y si me olvido y quedo excluido?, se preguntó Ezequiel Passarelli, de SCI Group, y enumeró las siguientes situaciones:

¿Me pueden excluir del monotributo?

En caso que el monotributista no se recategorice voluntariamente, la AFIP procederá a hacer una recategorización de oficio, en función de la información que tiene en sus bases de datos.

De esta forma, lo inscribirá en la categoría que corresponda, según el organismo.

Junto con esta recategorización de oficio, la AFIP le cobrará:

Una multa equivalente al 50% del impuesto.

La diferencia no ingresada (capital).

Los intereses.

La multa, con los valores vigentes al día de hoy, puede llegar hasta los $ 4.869,11 mensuales.

Por la deuda de capital, si el monotributista siguió pagando la categoría vieja (y no la nueva), tendrá que pagar la diferencia entre la categoría vieja y la nueva.

Por ejemplo, si venía pagando la categoría “G” ($ 3.016,55 por mes) y la AFIP lo recategoriza a la “K” ($ 9.738,22 por mes), tendrá que pagar $ 80.666 en un año, más intereses, $ 46.076,78.

Lo máximo que podría llegar a pagar, en este punto, serían $ 101.329,20, más intereses por $ 57.879,24, si el monotributista estaba en la categoría más baja y lo pasan a la más alta.

Los intereses hoy ascienden a 4,76% por mes, dado que aumentaron desde el 1° de julio.

“O sea que, por el solo hecho de no recategorizarse (olvidarse) la AFIP no puede excluir del Monotributo”, remarcó Passarelli.

Peligro de quiebra

Por otra parte, la Reforma Tributaria aumentó el valor de la multa, ya que, antes, la misma ascendía solamente al 50% del impuesto (sin considerar la cotización previsional). Hoy se toma el total (la parte impositiva y la previsional) para calcular la multa.

En caso que el Monotributista no esté conforme con la recategorización que hizo la AFIP, porque considera que la categoría que le corresponde es otra, y no cree que deba pagar todo este dinero, puede “quejarse” interponiendo un recurso de apelación, advirtió Passarelli.

¿Qué pasa si me inscribo en una categoría incorrecta?

Las sanciones son exactamente las mismas al caso anterior. Olvidarse por completo o mentir en la categoría, llevan las mismas penas: multa, diferencia de capital e intereses.

Equivocarse o mentir en la categoría, se puede dar por 4 razones:

Facturar por sobre la categoría en que está inscripto el monotributista.

El local que tiene más metros de superficie de los que la categoría permite.

Se consume más energía eléctrica de la que permite la categoría.

Se paga más alquiler de lo admite la categoría.

En el caso más extremo, si el monotributista dice que su categoría es la “A” pero, según AFIP, le corresponde la “H”, tendrá que pagar $ 159.208,44 (capital más intereses) en un solo año.

¿Y si no me recategorizo y superé del límite del monotributo?

Este es el peor escenario posible. La AFIP detecta que el contribuyente facturó más de lo que se puede facturar en el Régimen Simplificado. Actualmente, servicios $ 1.151.066,58 y venta de bienes $ 1.726.599,88). Y debe pasar al Régimen General.

En ese caso, además de pagar todos los impuestos que debió haber pagado (IVA: 21% y Ganancias: entre un 20% y 35%), la AFIP puede aplicar una multa que, a raíz de la reforma tributaria, puede oscilar entre el 100% y el 600% del impuesto omitido. Antes de la reforma, oscilaba entre el 50% y el 100%.

“Los importes son tal altos, que pueden llegar a implicar la quiebra del monotributista”, concluyó Passarelli.