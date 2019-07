Relatos de Vida y Golf

Alejandra Ciappa

“Empecé a jugar hace 6 meses, antes hacía hockey y fui tomando clases mientras acompañaba a Agustín, mi pareja. Mi primer contacto con el golf fue en Estados Unidos, porque vivía en Nueva York y empecé a escuchar de la disciplina y también en Tandil que es de donde soy nativa, y era uno de los deportes que estaba disponible para practicar, junto al hockey y el tenis. Me proyecto bien, porque hago todo lo que disfruto y me apasiona, así que desde ese lugar pienso que puedo llegar a alguna categoría profesional.”

Diego Kirschenbaum

“Un amigo que venía me dijo que estaba muy bueno El Cronista Open Golf y decidí sumarme porque me invitaron. Juego desde hace 4 años, cuando me lesioné y no pude continuar jugando al fútbol. Conocí mucha gente gracias al golf y creo que ayuda a incorporar aspectos como el respeto, la paciencia, la concentración y la tolerancia a la frustración.”

Nicolás Franceschelli

“Juego desde hace un año. Arranqué de casualidad en unas vacaciones en las que en el hotel en el que me alojaba había cancha de golf y decidí ir probar. Hice muchos amigos y juego tres veces por semana. A este Torneo vine a divertirme y aprovecharé para conocer canchas y pasarla bien.”