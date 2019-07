Una joven promesa del golf femenino presente en el Torneo

Agustina Zeballos tiene 17 años y es hándicap 13. Adoptó este deporte desde muy chica, cuando acompañaba a su papá Luis a diferentes campos. Se ha consagrado en Ranking Argentino de Aficionadas y va por más.

“Juego al golf hace 13 años porque mi papá jugaba y me contagió ese amor por este deporte. Ahora ya no juega tanto, pero me acompaña siempre”, cuenta la joven deportista.

“Le dedico mucho tiempo porque curso el colegio de forma online y mi vida está planeada alrededor del golf. Trato de jugar dos torneos de 18 hoyos por semana, para no perder el ritmo y estar preparada para los certámenes de 3 o 4 días”, continúa.

“Me gustó la propuesta de El Cronista ya que la recomendó un amigo y decidimos anotarnos, porque nos pareció muy buena y la cancha la conocemos bastante”, cuenta Luis Zeballos.

De los mejores recuerdos que les ha dejado la carrera de Agustina en el golf, tiene presente la primera vez que ganó un Torneo del Ranking de Aficionadas, sobre todo porque con 11 años ya jugaba con las mayores y eso era realmente muy emocionante.

“Cuando yo jugaba siempre la llevaba a Agustina y un día le dimos un par de palos de plástico junto a la madre, y así empezó a practicar, alrededor de los 4 años. Probablemente el año que viene se vaya a Estados Unidos y continúe jugando por alguna Universidad”, dice orgulloso el primer maestro que Agustina tuvo en el golf.