El FMI se preparara para debatir el envío de u$s 5500 millones a la Argentina

La cuarta revisión de la economía argentina entró en su momento de definición. Ayer los técnicos del Fondo Monetario Internacional dieron por cerrada la etapa de evaluación de los números y empezó el proceso de pasar por los distintos departamentos del organismo para luego llegar al Board, probablemente, a mediados de julio.

Así pudo saber El Cronista de fuentes relacionadas con el FMI. En el organismo guardaron hermetismo acerca de la instancia en la que se encuentra esta revisión, que aún está en curso de manera oficial, y de cuándo se dará el esperado quinto desembolso.

Si bien aún no hay una fecha cierta prevista para que el Directorio Ejecutivo se reúna para evaluar esta revisión y gatillar así el quinto desembolso por u$s 5500 millones, se estima que podría ser luego del 10 de julio. Es que precisamente ayer se actualizó la agenda de reuniones de este cuerpo de directores, liderado ahora de manera interina por el norteamericano David Lipton, y, hasta el 10 de julio, la Argentina aún no formaba parte de los países a abordar.

Al igual que en el trimestre anterior, en el que el Board se terminó encontrando una vez que había finalizado el período a analizar (enero-marzo) y, por lo tanto por una cuestión burocrática se tuvo que pedir un "waiver (perdón) de aplicabilidad", una fuente del organismo no descartó la posibilidad de que en esta oportunidad también lo habrá.

Mirá también ARBA obligará a las billeteras virtuales a retener Ingresos Brutos El ente provincial exigirá a Mercado Pago o Todo Pago que retengan Ingresos Brutos sobre el dinero que reciban a quien tenga cinco o más ventas por mes en territorio bonaerense o un piso de $ 25.000. Por DOLORES OLVEIRA

Es que cuando se produzca la reunión del Directorio Ejecutivo, en algún momento de julio, ya habrá finalizado también el segundo trimestre (que era el que originalmente estaba bajo estudio) y, entonces, para explicar que aún no están cerrados los números del séptimo mes se recurre al "waiver de aplicabilidad".

La cuarta revisión de la Argentina dentro del préstamo stand-by a tres años pactada en junio del año pasado comenzó a mediados de mayo. En una de las más extensas, hasta ahora no fue formalmente cerrada.

Una vez concluida, el Board definirá aprobar (o no) esta revisión para que luego se produzca el envío de los u$s 5500 millones, el quinto desembolso. Con este monto, el FMI habrá concretado enviar al país unos u$s 44.700 millones, buena parte de los u$s 57.000 millones aprobados para la Argentina. Es decir, se trata del 78% del total en sólo 13 meses desde que comenzó el stand-by en junio de 2018.