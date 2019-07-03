  1. EL CRONISTA
  2. ECONOMIA Y POLITICA
  3. ENERGY SUMMIT
Economía y política Miércoles  03 de Julio de 2019

2do Energy Summit, organizado por El Cronista y Apertura

Mercados Online
MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN-0,463041,000043,0000
DÓLAR BLUE-0,804642,950043,1500
DÓLAR CDO C/LIQ-3,2940-42,2761
EURO0,224447,566347,6114
REAL0,402310,969010,9813
BITCOIN5,102311.380,080011.381,4200
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000047,6875
C.MONEY PRIV 1RA 1D-5,645258,5000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-5,555659,5000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000051,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,912165,1800
TNA 7 DIAS0,148147,3300
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)1,5000162,40160,00
CUPÓN PBI EN PESOS6,95192,001,87
DISC USD NY0,2917120,35120,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,190041.793,1300
BOVESPA0,4700100.605,1700
DOW JONES0,340026.786,6800
S&P 500 INDEX0,46352.973,0100
NASDAQ0,58008.109,0920
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,5991323,8958321,9668
TRIGO CHICAGO1,3903187,5766185,0046
MAIZ CHICAGO2,7811167,3161162,7887
SOJA ROSARIO0,0000228,0000228,0000
PETROLEO BRENT0,849462,930062,4000
PETROLEO WTI0,213356,370056,2500
ORO0,64081.413,60001.404,6000
https://www.apertura.com
Revista Apertura
Revista Infotechnology

Más notas de tu interés

Shopping

Lo más visto en Economía y política

Vaca Muerta: YPF cuadruplicará su producción de shale oil en 4 años

VACA MUERTA
Lo expresó el presidente de la petrolera estatal, Miguel Gutiérrez en el evento Energy Summit, de El Cronista.  Apuntó que la expectativa del sector está puesta en que el Gobierno anuncie la licitación para la construcción del nuevo gasoducto porque hay poco tiempo. Vaca Muerta: YPF cuadruplicará su producción de shale oil en 4 años

Macri apuesta a renovar su alianza con el campo a partir del acuerdo con la UE

MERCOSUR
Sectores productivos intentan tener precisiones sobre el futuro de los derechos de exportación para 2021, cuando caduque el régimen actual. Macri apuesta a renovar su alianza con el campo a partir del acuerdo con la UE

Lopetegui: “Sabemos qué pasó y quiénes son los responsables del apagón”

APAGÓN
Lopetegui: “Sabemos qué pasó y quiénes son los responsables del apagón”

Empieza a conocerse parte la letra chica del acuerdo UE-Mercosur y expone algunas sorpresas

MERCOSUR
Empieza a conocerse parte la letra chica del acuerdo UE-Mercosur y expone algunas sorpresas

Calendario 2019: ¿el 8 de julio es feriado puente?

FERIADO PUENTE
Calendario 2019: ¿el 8 de julio es feriado puente?

El sector de energía renovables pendientes de la tasa de interés

ENERGÍAS RENOVABLES
El sector de energía renovables pendientes de la tasa de interés