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Economía y política Miércoles 03 de Julio de 2019
2do Energy Summit, organizado por El Cronista y Apertura
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|-0,4630
|41,0000
|43,0000
|DÓLAR BLUE
|-0,8046
|42,9500
|43,1500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-3,2940
|-
|42,2761
|EURO
|0,2244
|47,5663
|47,6114
|REAL
|0,4023
|10,9690
|10,9813
|BITCOIN
|5,1023
|11.380,0800
|11.381,4200
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|47,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-5,6452
|58,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-5,5556
|59,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|51,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,9121
|65,1800
|TNA 7 DIAS
|0,1481
|47,3300
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|1,5000
|162,40
|160,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|6,9519
|2,00
|1,87
|DISC USD NY
|0,2917
|120,35
|120,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,1900
|41.793,1300
|BOVESPA
|0,4700
|100.605,1700
|DOW JONES
|0,3400
|26.786,6800
|S&P 500 INDEX
|0,4635
|2.973,0100
|NASDAQ
|0,5800
|8.109,0920
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,5991
|323,8958
|321,9668
|TRIGO CHICAGO
|1,3903
|187,5766
|185,0046
|MAIZ CHICAGO
|2,7811
|167,3161
|162,7887
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|228,0000
|228,0000
|PETROLEO BRENT
|0,8494
|62,9300
|62,4000
|PETROLEO WTI
|0,2133
|56,3700
|56,2500
|ORO
|0,6408
|1.413,6000
|1.404,6000