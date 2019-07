La Argentina necesitará superávit fiscal, más allá de quien vaya al FMI

La sorpresa financiera del día le llegó a la Argentina por donde menos la esperaba: el recambio de autoridades de los principales órganos de gobierno de la Unión Europea, trajo aparejada la salida de Christine Lagarde de la conducción del Fondo Monetario Internacional. Para ella llegó una ascenso: será la futura presidenta del Banco Central Europeo, un cambio que puede darle un perfil de mayor impacto a su carrera. La pregunta que empezó a hacerse en Buenos Aires era qué consecuencias podía tener esa movida en la relación del organismo con la Argentina, de cara a la segura renegociación que tendrá que hacer el presidente que jure en diciembre, sea Mauricio Macri, Alberto Fernández o Roberto Lavagna.

Dentro del Gobierno no se notó demasiada preocupación, porque entienden que la magnitud del acuerdo que logró la Argentina bajo la gestión de Lagarde obligará al Fondo a tener, inevitablemente, una relación madura con el país. El actual stand by es el mayor otorgado por el organismo en su historia, y eso significa que cualquiera sea el director que tenga que negociarlo y defenderlo ante el board tendrá que aceptar que el país obtenga condiciones razonables de repago.

El peso de ese crédito en la cartera del Fondo es una de las razones que contribuyó a la flexibilidad que ya mostró el organismo en abril, cuando autorizó al BCRA a vender reservas en medio de la zona de no intervención (algo vetado hasta ese momento, como su propio nombre lo indica). En esa ocasión, fue clave la participación de Guido Sandleris y de David Lipton, el estadounidense que reemplazará en forma interina a la directora saliente. Lagarde, a quien le adjudican ser la principal protectora de la Argentina en la interna del FMI, más de una vez mostró reticencias a los pedidos que le llegaban desde Buenos Aires. Algo de eso interfirió el arranque del primer acuerdo, en mayo del 2018, cuando Mauricio Macri anunció que se iba a negociar y el Fondo tardó horas eternas en confirmar la gestión. "No quiero que me llame ningún presidente más para pedirme que los ayudemos", fue la respuesta que transmitió a Olivos con aire de resignación en esa tensa mañana. Si bien los meses posteriores afianzaron su relación con Nicolás Dujovne, lo que inclinó la balanza desde entonces fue la buena relación que el equipo económico construyó con los verdaderos decisores del Fondo, los ministros de Economía y de Finanzas de los países desarrollados. Lagarde atendía el teléfono, pero al final del día era EE.UU. el aceptaba abrir la billetera.

Lo importante, de todos modos, es que lo que haga la Argentina. Cualquiera sea el sucesor de Lagarde (seguramente un europeo) requerirá cuentas fiscales superavitarias. Eso no lo cambiará un nombre.