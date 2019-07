Finanzas y mercados Martes 02 de Julio de 2019

Warren Buffett y Jim Walton donan u$s 5.000 millones en acciones a causas benéficas

El gurú de las finanzas y el hijo de fundador de Walmart se desprenden de unos u$s 3600 millones y alrededor de u$s 1200 millones respectivamente, a causas filantrópicas. En el caso de Buffet, lleva donados ya cerca de u$s 34.000 millones.