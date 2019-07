Copa América: Brasil es el gran favorito, pero Argentina quiere otra final para Messi

Todas las casas de apuestas dan como seguro ganador del gran partido de hoy al anfitrión Brasil, y por mucho.

El triunfo del local se está pagando un promedio de 1,8 por cada unidad de apuesta. Mientras que la posibilidad de que Argentina sea el ganador tiene una postura de 4,75, es decir, una diferencia muy amplia, quizás como pocas veces en el historial del clásico sudamericano, siendo incluso que la selección nacional cuenta con Lionel Messi y la canarinha sufre la ausencia de Neymar su gran estrella.

En consecuencia, los apostadores están viendo que la final será entre Brasil y Chile, equipo que también es muy favorito ante Perú para el partido de mañana, el "Clásico del Pacífico", con los brasileros consagrándose en la final de la Copa América.

El scratch tiene una cotización total de u$s 1102 millones. La cifra podría ser mayor, pero la ausencia de Neymar le resta en este ámbito. Mientras que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni está tasado en u$s 741 millones. Sin embargo, de los dos equipos, Lionel Messi es el jugador más valioso gracias a un precio de mercado de u$s 170 millones. El futbolista que lo sigue en estos términos es Philippe Coutinho, quien también juega en el Barcelona, con u$s 100 millones. Más atrás se ubican Paulo Dybala con u$s 95 millones; y Firmino y Allison, ambos con u$s 90 millones, según las cifras que publica el sitio especializado Transfermarkt. El goleador Lautaro Martínez está tasado en casi u$s 35 millones; y Everton, la clave ofensiva que puso a Brasil a jugar como Brasil, vale un poco más de u$s 20 millones, contra los u$s 200 millones de un ausente y criticado Neymar.

Las entradas para esta final anticipada están totalmente agotadas, en el marco de un certamen bastante flojo de público. Y en los clásicas webs de compra-venta entre terceros (reventa) se pueden encontrar tickets con precios que van desde los $ 5000 hasta los $ 30.000 dependiendo lógicamente del sector que se elija.

Por otra parte, para los que se animen y quieran viajar a ver el trascendental choque, todavía se pueden conseguir vuelos a la ciudad de Belo Horizonte ida y vuelta, saliendo hoy mismo y volviendo el miércoles a un promedio de $ 30.000.

El partido está pautado para comenzar a las 21.30 hs. El árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano dirigirá el encuentro, asistido por Christian Lescano y Byron Romero, mientras que como cuarto árbitro estará el uruguayo Esteban Ostojich y para el VAR fueron designados los uruguayos Leodán González y Nicolás Tarán, y el venezolano Jesús Valenzuela.

La particularidad de este cruce, a diferencia de lo que ocurrió en cuartos de final, es que en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, habrá alargue (dos tiempos de 15) y luego sí, los terribles penales.

En 105 años de rivalidad, ambas superpotencias continentales chocaron en 110 partidos, con 42 victorias para cada equipo y 26 empates.