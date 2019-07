Economía y política Lunes 01 de Julio de 2019

Por la recesión en Brasil, cayeron en junio casi 20% las exportaciones a ese destino

Con exportaciones que llegaron a u$s 828 millones e importaciones que se ubicaron en torno a u$s 849 millones, el saldo de la balanza comercial arrojó un déficit de apenas u$s 21 millones