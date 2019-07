Cristina bendijo a Capitanich: apuesta por las boletas cortas

Pasó lo que se suponía que iba a pasar, una anomalía en el universo K. Después de verlos a ambos en su visita a Chaco, Cristina Fernández de Kirchner instruyó a los apoderados del PJ Nacional que sólo la lista a senadores de esa provincia encabezada por su ex Jefe de Gabinete (no A.F.) Jorge Capitanich esté en las PASO junto a su nombre en la boleta. La otra nómina, con el actual gobernador Domingo Peppo, quedó relegada a una "boleta corta". Esto es, con su papeleta como parte de la interna del Frente de Todos pero huérfana de binomio presidencial.

"No quiero candidatos testimoniales", hay quien jura haber escuchado de la boca de la ex Presidenta sobre el tema Chaco. Fue Néstor Kirchner quien inventó la categoría. Sin embargo, ambos contendientes legislativos chaqueños, prometen medirse también el 29 de septiembre, cuando la provincia elija gobernador. Si el ex mandatario Capitanich supera a su sucesor Peppo en las primarias, buscaría destronarlo un mes después en el siguiente comicio.

Hubo un principio de acuerdo que no fue: que el intendente de Resistencia y el gobernador compartieran la misma boleta (en primer y tercer lugar, dejando el segundo para María Inés Pilatti Vergara que ya habita en la Cámara alta). Digno de Maquiavelo, quien ganara después la gobernación se garantizaba entrar al Senado, ya sea como titular o por suplente. Ahí, cuentan, vino el reproche de Cristina Kirchner contra las testimoniales.

Más allá de que en el kirchnerismo confían en los números de encuestas que posicionan mejor a Capitanich, lo cierto es que una victoria de Peppo sería un problema para la senadora de Unidad Ciudadana, que está buscando rodearse en el recinto de dirigentes de su confianza: no entraría su ex funcionario. Pero la otra cara de la moneda es que por la fusión de las listas, sí renovaría Pilatti Vergara.

Por la resolución a favor de "Coqui", premio a que nunca sacó los pies del plato, Peppo faltaría a la reunión de gobernadores con el presidenciable Alberto Fernández de mañana (ver aparte). Si bien coqueteó con Alternativa Federal, previo paso por el "dialoguismo" del PJ con la Casa Rosada, el chaqueño fue uno de los primeros en celebrar en público el binomio FF. No bastó.

La decisión de @CFKArgentina es un acto de grandeza para superar grietas y un aporte a lo que necesitamos los argentinos para convocar a todos los sectores.

No se trata de ganar una elección, sino de contar con hombres y mujeres que puedan gobernar y reconstruir la Argentina. pic.twitter.com/6FLjKz9HWp — Domingo Peppo (@domingopeppo) May 18, 2019

"No hay una orden de dar boletas cortas, hay casos particulares", argumentan en el Instituto Patria. Lo cierto es los hay. Y varios. En Corrientes, sin ir más lejos, una provincia ajena al universo PJ, se presentaron ocho listas para competir en la interna de Todos: sólo iría con boleta completa una, la liderada por el diputado camporista José "Pitín" Ruíz Aragón.

Hay justificación al veto K: "No queremos que entre cualquiera al Congreso", señalan en el Patria. Evitar recordar, eso sí, los casos en que la lapicera no fue infalible, como los de Diego Bossio o José Ottavis.

La apuesta a la boleta corta llega, con mucha expectativa K, a Córdoba. Luego de la implosión alternativa, el gobernador Juan Schiaretti anunció que sus postulantes no tendrían un equivalente nacional. En el kirchnerismo se entusiasman con que los intendentes presionen al PJ mediterráneo para militar la papeleta FF.