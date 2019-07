El BCRA le compró u$s 800 millones al Tesoro y emitió más pesos para aspirar

"El Banco Central realizó hoy una compra de u$s 800 millones al Tesoro Nacional", dijo el Banco Central a través de un comunicado. Es la segunda operación de este tipo en cerca de 10 días, porque el 22 de junio pasado la autoridad monetaria ya había anunciado la compra al fisco de u$s 400 millones. Estas operaciones tienen efecto monetario, aumentan la cantidad de pesos en circulación, por lo que pueden obligar al Central a aspirar ese dinero a través de licitaciones de Leliq para no sobrepasar el tope a la base monetaria acordado con el FMI.

"Esta operación obedece nuevamente a que gran parte de las licitaciones de títulos que realizó en junio el Tesoro Nacional fueron suscriptas en dólares. Como consecuencia, el Tesoro quedó con un exceso de dólares en relación a los pagos en pesos que debe realizar", agregó.

"Con esta operación se respeta el compromiso del Tesoro Nacional de no vender más de u$s 60 millones diarios al mercado y aumentan los recursos disponibles para ser utilizados por el BCRA ante una eventual volatilidad disruptiva en el mercado cambiario", abundó el mensaje de la entidad conducida por Guido Sandleris.

Por último, el BCRA aclaró que la inyección de pesos resultante no se sumará a la base monetaria. "Esta operación no modifica el compromiso de crecimiento cero de la base monetaria sostenido por la autoridad monetaria", dijo.