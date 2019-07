Se conocieron más detalles clave del acuerdo UE-Mercosur: puntos, uno por uno

Luego del anuncio del viernes de que se había llegado a un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, las cámaras empresarias argentinas salieron a apoyar la iniciativa aunque con cautela hasta conocer la "letra chica" del documento.

Hoy, la Comisión Europea difundió un documento (que puede leerse en inglés al final de esta nota) que contiene un desagregado de cada uno de los aspectos incluidos en el acuerdo de los dos bloques regionales.

A continuación, un detalle de qué dice el documento difundido

Detalle sobre comercio de bienes

* Industria: La UE eliminará los aranceles sobre el 100% de los bienes industriales durante un período transitorio de hasta a 10 años. Mercosur eliminará completamente los aranceles en sectores como como automóviles, autopartes , maquinaria, productos químicos y farmacéuticos. Para cada uno de estos sectores, se liberalizan más del 90% de las exportaciones de la UE.

* Bienes agroindustriales:

- Carne vacuna: 99.000 toneladas de peso (CWE), 55% del cual será fresca y el 45% congelada, con una tasa dentro del contingente de 7.5% y eliminación al ingreso. Entrada en vigencia de la tasa dentro del contingente en las cuotas “Hilton” de la OMC específicas del Mercosur. El volumen se introducirá gradualmente en seis etapas anuales iguales.

- Aves de corral: 180.000 toneladas de CWE libres de impuestos, subdivididas en 50% deshuesada y 50% con hueso. El volumen se introducirá gradualmente en seis etapas anuales iguales.

- Carne de porcino: 25.000 toneladas con un impuesto dentro del contingente de 83 € por tonelada. El volumen será en seis etapas anuales iguales.

- Etanol: 450.000 toneladas de etanol para usos químicos, libre de impuestos. 200.000 toneladas de Etanol para todos los usos (incluido el combustible), con una tasa dentro del contingente de 1/3 del impuesto NMF. El volumen se introducirá gradualmente en seis etapas anuales iguales.

- Arroz: 60.000 toneladas libres de derechos. El volumen se introducirá en seis etapas anuales.

- Miel: 45.000 toneladas libres de derechos y se introducirá en 6 etapas anuales.

- Maíz dulce: 1.000 toneladas libres de derechos en la fecha de entrada en vigor.

- Quesos: regirán cuotas recíprocas de 30.000 toneladas libres de derechos. El volumen se introducirá en diez partes iguales en etapas anuales.

- Leche en polvo: regirán cuotas recíprocas de 10.000 toneladas libres de derechos.

- Fórmula infantil: regirán cuotas recíprocas de 5.000 toneladas libres de derechos.

- Además, el Mercosur liberalizará una serie de otros productos clave de interés para la exportación de la UE: el vino (con un precio mínimo en los vinos espumosos los primeros 12 años y la exclusión recíproca de vino a granel), licores, aceite de oliva, fruta fresca (manzanas, peras, nectarinas, ciruelas y kiwis en entrada en vigor), duraznos en conserva, tomates en conserva, malta, papas congeladas, carne de porcino, chocolates, galletas y refrescos.

- Licencias de exportación / Importación: las licencias de importación / exportación no están prohibidos per se, ya que cumplen con objetivos legítimos en algunos casos (por ejemplo, exportaciones de armas, ciertos productos químicos o pieles de animales). Este acuerdo busca transparentar esas licencias, sobre todo aquellas que conducen a costos y barreras significativas para los exportadores. Las licencias no automáticas de importación y exportación sí están prohibidas.

- Subsidios a la exportación: quedan prohibidos.

- Vinos: incluye algunos puntos para faciliar el comercio de vinos y espumantes, aunque no brinda más detalles.

Detalle sobre denominación de origen

Una parte importante de las negociaciones estuvo orientado a definir cuál es el origen de los productos producidos en cada bloque, inclyendo los insumos importados.

En el documento se detallan definiciones generales, pero no se incluyen las listas de productos y bienes.

Detalle sobre normas y reglas comerciales

El acuerdo reconoce la importancia de la aduana y la facilitación de las reglas en las relaciones comerciales y en el entorno comercial global. El capítulo apunta a impulsar el comercio de EU-Mercosur al proporcionar recomendaciones de normas que mejoren los procedimientos aduaneros.

Detalle sobre cómo resolver problemas comerciales

El capítulo sobre medidas comerciales correctivas consta de dos partes: la primera cubre los instrumentos de defensa comercial de la OMC (medidas antidumping, antisubvenciones y salvaguardias globales); y el segundo cubre las medidas de salvaguardia bilaterales.

En el caso de la cláusula de salvaguardia bilateral se busca una herramienta que permita remediar el daño económico causada por aumentos inesperados o significativos en las importaciones preferenciales resultantes de la acuerdo.

Detalles sobre medidas sanitarias

Los estándares de la UE no se relajarán de ninguna manerapor el acuerdo con Mercosur, advierte el documento. Las normas SPS de la UE no son y ni serán negociables.

Detalles sobre licitaciones públicas

El acuerdo facilitará a las empresas la posibilidad de presentar ofertas y ganar contratos del gobierno de manera recíproca en ambos bloques regionales. Evitará la discriminación contra los proveedores de la UE y hará los procesos de licitación más transparentes y justos.

El acuerdo hará más sencilla la presentación de empresas europeas en las licitaciones a través de tres aspectos: a) prevendrá la discriminación en contra de las empresas europeas; b) hará los procesos de licitaciones más transparentes; c) establecerá un estándar de equidad.