OPEP acordó extender por nueve meses el recorte de la producción

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó hoy extender los recortes a la producción de crudo por nueve meses, dijeron a Reuters y Xinhua delegados del cartel reunido en Viena en su 176 conferencia ministerial.

Los ministros de petróleo de la organización se reunirán luego en un encuentro ampliado con productores fuera del bloque (OPEP+) que han contribuido a los recortes generales de producción.

Los analistas daban por sentado que la OPEP+ aprobaría una prórroga de los recortes hasta fin de marzo de 2020, después de que Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, y Rusia, primer productor del grupo de aliados, alcanzasen un acuerdo previo el sábado pasado en Japón.

Pero en alusión a ese acuerdo, el ministro de Petróleo de Irán, Biyán Zanganeh, advirtió que la OPEP dejará de existir si continúa lo que llamó el "unilateralismo" y la imposición de decisiones tomadas fuera del grupo.

Bloomberg - El ministro de Petróleo de Irán, Biyán Zanganeh

"La principal dificultad y peligro que la OPEP enfrenta ahora es el unilateralismo. La OPEP no es una organización para aprobar propuestas que se han cocinado fuera", dijo Zanganeh, e insistió que "si la OPEP quiere mantenerse con vida debería decidir dentro de la OPEP y no recibir las instrucciones desde fuera. No estamos aquí sólo para sellar una decisión que se ha tomado fuera".

Los recortes habían entrado en vigor el 1 de enero pasado y vencieron ayer domingo.

El presidente de turno de la OPEP y ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, inauguró el encuentro y calificó de "injusta, ilegal y amoral" la estrategia de sanciones que ejerce Washington "desde una posición de dominio". "Desde Venezuela alzamos nuestra voz para evitar que se use el mercado de petróleo como instrumento para atacar a las economías de naciones soberanas", dijo Quevedo.

El gobierno de Donald Trump mantiene un férreo embargo petrolero contra Irán y ha dictado además medidas para dificultar el comercio con crudo venezolano.

Tras el encuentro de hoy, los ministros del sector de los 14 miembros de la OPEP volverán mañana, martes, al secretariado de la organización para participar en la sexta reunión con sus colegas de los 10 productores aliados desde 2016.

El grupo de 24 países, llamado "OPEP+", decidió en diciembre pasado retirar del mercado 1,2 millones de barriles diarios de crudo (mbd), en búsqueda de la recuperación del precio del petróleo, que había caído a menos de 54 dólares/barril.

Aunque la medida contribuyó al encarecimiento del "oro negro" en los primeros meses del año, cuando el barril se apreció hasta cotizar por encima de los 75 dólares a fines de abril, el auge de la producción de crudo en EE.UU. y la desaceleración de la demanda de crudo han contrarrestado parcialmente la medida de los productores.

"Lo más importante para el mercado es la estabilidad" del mercado de crudo, porque la volatilidad de los precios "no conviene a nadie", señaló Quevedo.