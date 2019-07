CNV aprobó la fusión entre Matba y Rofex, valuada en u$s 274 millones

La CNV aprobó la conformidad administrativa de la fusión entre Matba y Rofex .

Alejandro Dillon, managing partner de Columbus Merchant Banking, había sido el encargado de hacer la valuación de Rofex, que dio u$s 212 millones, y de Matba, que dio u$s 62 millones (en la valuación de ambos mercados se tomó en cuenta en un 70% el flujo de fondos). Por lo tanto, la suma de ambos mercados dará u$s 274 millones, aunque apuestan a que será mucho más que la suma de las partes.

"Dos más dos no siempre es cuatro", dijo Marcos Hermansson, presidente de Matba, un fanático de Independiente que, para estar a tono, suele utilizar corbata roja, mientras Andrés Ponte, su par Rofexiano, suele mostrar que la de él es azul y amarilla. Como canalla que es, le costaba decidir cuando le hacían la pregunta de qué prefería: si que Rosario Central saliera campeón o que se apruebe la fusión con Matba: "Las dos cosas", solía decir.

Una acción de Rofex valdrá 3,39 Matbiana y una vez fusionado, automáticamente Rofex saldrá a cotizar, ya que Matba ya lo hace, y se integrará. De hecho, el nuevo nombre será Matba Rofex, ya que Matba es más antiguo, aunque sea por muy poco: el Mercado a Término es de 1907 y los rosarinos son de 1909. Incluso, tienen a un 30% de sus accionistas en común, y con este puntapié apuestan a la sinergia. Aseguran que con la unión se incrementará el mercado, tanto en volumen como en liquidez, de modo que el sector financiero donde predomina Rofex colabore con el agropecuario donde es fuerte Matba. “Seguimos la tendencia de los grandes mercados del mundo, que han transitado por virtuosas integraciones, logrando una mayor eficiencia, mejorando su tecnología, aumentando la liquidez y calidad de los productos que ofrecen”, indica Ponte.

Hermansson, aseguró que “creemos en la sinergia y debemos apostar al trabajo conjunto para beneficio de las partes y el desarrollo de un gran mercado de capitales“.

Por lo pronto, Banco Industrial pagó u$s 2,1 millón por el 1% de Rofex, más u$s 150.000 por una acción de MATBA y va por más: no sólo de las del Mercado a Término, sino también por las de Rofex, ya que la entidad conducida por Andy Meta está interesado en tener una mayor participación tras la fusión de ambos mercados.

Rofex había cerrado mayo con un récord histórico en futuros y opciones de dólar, con un total de 26.696.817 contratos, equivalentes a casi u$s 27.000 millones negociados. Estos guarismos dan como resultado una suba en el volumen del 24,7%, respecto de la última marca histórica, registrada en marzo de 2019, cuando se negociaron más de 21 millones de contratos. En tanto, el aumento fue de 28% respecto de mayo del año pasado, cuando se superaron los 20 millones de contratos.

“La activa participación de compañías e inversores privados, como bancos locales e internacionales, empresas agroexportadoras, inversores institucionales y fondos internacionales, así como individuos, son los grandes impulsores de este aumento en el volumen de operaciones con la moneda estadounidense”, afirma María Inés Gutiérrez, próxima Gerente de Operaciones de Matba Rofex.

El contrato de futuro de dólar Rofex cumplió este mes 17 años, creciendo de manera ininterrumpida y consolidándose como activo financiero y herramienta de cobertura de categoría internacional, equiparable a los principales derivados sobre monedas del mundo. Vale destacar que ocupa el séptimo lugar en el Ranking sobre Monedas del año 2018 de la Futures Industry Associacion (FIA), organismo que reúne a los principales mercados del mundo.