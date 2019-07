Mercosur - UE: liberalización, cuotas, cupos y un horizonte a 15 años de plazo

Luego de 20 años de discusiones, varios gobiernos de diferentes signos políticos y diferentes modelos económicos productivos en la Argentina, el Mercosur finalmente logró cerrar el viernes un acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea.

Ayer mismo, un informe enviado por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación buscó despejar algunas de las dudas de aquellos que aún esperan la letra chica para expresar su beneplácito. Es que en los próximos días los empresarios locales comenzarán a recibir de parte de los funcionarios nacional los detalles de lo que significa este entendimiento que ahora entra en una nueva etapa.

A la espera de estas aclaraciones persisten las dudas en el sector privado respecto de los alcances del entendimiento que ahora tiene que ser aprobado por los parlamentos de los países del Mercado Común del Sur y de la Comunidad Económica Europea.

En el caso del intercambio de bienes industriales el acuerdo establece que la UE "liberaliza cerca del 100% de su comercio" mientras que el Mercosur "lo hace en un 90%". Según el informe, los países del Viejo Continente "ofrecen la liberalización completa e inmediata de aranceles para el 80% de las exportaciones del Mercosur de productos industriales a la UE" y como contrapartida los países del Mercado Común del sur obtienen "plazos amplios de hasta 15 años para liberalizar sectores sensibles en forma gradual".

"El acuerdo favorece el comercio intra-industrial al reducir los aranceles para insumos y bienes de capital", sentencia el informe para el sector industrial.

Para el caso del intercambio agroindustrial, que representan el 63% de las exportaciones argentinas al bloque, la UE "liberaliza el 99% de las importaciones agrícolas del Mercosur: para el 81,7% eliminará los aranceles de importación. En tanto, para el 17,7% restante ofrecerá cuotas o preferencias fijas. Sólo se excluyen algo más de 100 productos".

El informe no desarrolla una de las principales dudas de los empresarios locales, y de la región en general, es qué sucede con los niveles de subsidios en especial a los productos agrícolas que varios de los países de la UE mantienen y que en estos 20 años de negociación se negaron a desarmar, lo que podría generar dificultades competitivas teniendo en cuenta que los productores argentinos no sólo que no reciben ningún tipo de ayuda sino que, además, pagan retenciones.

Por otra parte, en otro de los informes enviados por la cartera durante el fin de semana sí detalla que las producciones en donde se presentan mayor valor agregado como por ejemplo las ventas de biodiesel, preparaciones alimenticias y pastas, conservas de la pesca, golosinas, vinos, aceites vegetales, etc., tendrán cuotas

Otro de los puntos críticos es el intercambio de servicios. Aquí se estableció que las empresas podrán acceder al mercado de la contraparte en las mismas condiciones que los nacionales.