Elecciones internas de Uruguay: los sondeos adelantan a los candidatos únicos

Según una proyección de voto sobre el 26% escrutado, el precandidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez; el del Partido Nacional (PN), senador Luis Lacalle Pou; y el del Partido Colorado (PC) Ernesto Talvi serían los aspirantes a la Presidencia de Uruguay para octubre.

El ex alcalde montevideano Martinez partía como favorito, y Lacalle Pou habría obtenido un 50%, según la proyección de Equipos, frente a un 23% para el magnate Juan Sartori que se convirtió en una de las figuras de esta campaña electoral como un "outsider" que generó enfrentamiento en las filas "blancas".

Tanto el hecho de que, aunque cruciales, estas elecciones no eran de participación obligatoria, así como por las malas condiciones climáticas, al cierre de la jornada se estimaba en casi un 40% la afluencia a las urnas.

Estos comicios son el primer paso de la carrera electoral en Uruguay. La instancia es obligatoria desde 1997 para los partidos, y permite definir candidatos únicos para las elecciones presidenciales de octubre así como definir los integrantes de las convenciones partidarias. Sin embargo, los comicios son voluntarios para la ciudadanía.

Los candidatos

Martínez es un ingeniero de 62 años y ex intendente de la capital. Se enfrentaba a la ingeniera Carolina Cosse, ex ministra de Industria y cuya candidatura era respaldada por el ex presidente José Mujica. Según algunas encuestadoras, Cosse habría quedado tercera en la interna frentista luego del sindicalista Oscar Andrade.

Ante su militancia, Martínez destacó la unidad que mostró su fuerza política durante la campaña y llamó a construir compromisos a nivel nacional.

"Esta renovación, este cambio, esta capacidad de mostrar unidad es lo que el país necesita. El país se enfrenta a un mundo más que desafiante y necesita profundizar muchos cambios. El Frente Amplio nació para transformar este país y lo hemos transformado, en base a justicia e igualdad", dijo.

Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle, es un abogado de 44 años, legislador por el Partido Nacional. Se enfrentaba, entre otros, al senador Jorge Larrañaga y al empresario Juan Sartori, quien se incorporó al partido a fines del año pasado y logró un rápido ascenso en la intención de voto.

Ante su militancia, Lacalle Pou dijo que su partido comenzará a trabajar por un programa común entre los sectores y llamó a buscar coincidencias con las fuerzas de oposición. Además anunció que su vicepresidenta será Beatriz Argimón, legisladora y presidenta del Directorio del Partido Nacional.

Así, fue el único sector en oficializar una fórmula de cara a las elecciones de octubre.

"Mañana empezamos a construir un gobierno. Uruguay empezó a decidir un cambio de gobierno porque empezó a sacarle la mirada al Frente Amplio y está buscando en quien confiar. Vamos a llegar a la segunda vuelta con la mayor espalda política de los últimos 30 años del país", dijo Lacalle Pou.

Talvi, economista de 62 años, es nuevo dentro del Partido Colorado. Ex director del Centro de Estudios de la Realidad Social (Ceres), participa por primera vez de unas elecciones nacionales. Su principal rival era Julio María Sanguinetti, abogado de 83 años, quien fue presidente ya en dos ocasiones: a la salida de la dictadura en 1985 y luego en 1995.

Ante su militancia, Talvi destacó el nuevo proyecto político que encabezó desde el sector Ciudadanos.

"Construimos una estructura política con gente vocacional, joven, con y sin experiencia política. Un proyecto de renovación a todos los niveles. Quedó demostrado que hay una cultura política diferente y posible. Un grupo de recién llegados protagonizamos un logro pocas veces visto antes", afirmó.

Los sondeos de cara a las elecciones de octubre se muestran dispares. Algunas consultoras muestran al Frente Amplio ganando por escaso margen, mientras que otras apuntan al Partido Nacional. Sin embargo, todas las encuestas indican que se iría a una segunda vuelta en noviembre.

Las últimas proyecciones del gobierno de Tabaré Vázquez muestran una economía enlentecida, con un crecimiento esperado de 0,7 por ciento este año y un déficit fiscal creciente. Esto pone en duda la continuidad del Frente Amplio, que se juega su cuarto gobierno consecutivo. Por su parte el Partido Nacional pelea su regreso a la Presidencia, que no ocupa desde 1990.