Putin: "El liberalismo es obsoleto, entró en conflicto con los intereses de la mayoría de la población"

En una entrevista con el Financial Times, el presidente ruso dijo que "la idea liberal" había "perdido su utilidad", conforme las personas comienzan a oponerse a la inmigración, a las fronteras abiertas y al multiculturalismo.

La evisceración del liberalismo -la ideología occidental dominante desde el final de la segunda guerra mundial en 1945- por parte de Putin coincide con los líderes antisistema, desde el presidente estadounidense Donald Trump y el húngaro Viktor Orban, hasta Matteo Salvini en Italia y la insurgencia del Brexit en el Reino Unido.

"Los liberales no pueden simplemente dictarle nada a nadie como lo intentaron hacer en las últimas décadas", dijo.

Putin calificó la decisión de la canciller Angela Merkel de admitir más de 1 millón de refugiados en Alemania, principalmente procedentes de Siria un país devastado por la guerra como un "error monumental". Pero elogió a Donald Trump por intentar detener el flujo de migrantes y drogas procedentes de México.

"Esta idea liberal presupone que no hay que hacer nada. Que los migrantes pueden asesinar, saquear y violar con impunidad porque hay que proteger sus derechos como migrantes".

Y añadió: "Todo crimen debe recibir su castigo. El liberalismo es obsoleto. Entró en conflicto con los intereses de la abrumadora mayoría de la población".

Como gobernante de facto de Rusia durante casi dos décadas, Putin, de 66 años, fue acusado regularmente por apoyar de forma encubierta a los movimientos populistas mediante ayuda financiera y las redes sociales, especialmente las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, el referéndum sobre el Brexit y las recientes elecciones al Parlamento Europeo.

Putin negó esto rotundamente. Desestimó la conclusión del fiscal especial Robert Mueller de que Rusia había interferido sistemáticamente en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 como una "interferencia mitológica".

En cuanto a la guerra comercial entre EEUU y China y las tensiones geopolíticas en el Golfo entre EEUU e Irán, Putin dijo que la situación se había vuelto "explosiva". El problema, según dijo, se derivaba del unilateralismo estadounidense y la falta de reglas que apoyen el orden mundial.

Expresó preocupación por la amenaza de una nueva carrera armamentística nuclear entre EEUU y Rusia. "La guerra fría fue algo malo... pero al menos había algunas reglas a las que todos los participantes en las comunicaciones internacionales más o menos se adherían o intentaban seguir. Ahora, parece que no hay reglas en lo absoluto", dijo.

Como factor positivo, dijo que había señales incipientes de una distensión en las relaciones anglo-rusas de cara a su reunión en Osaka con Theresa May, su cumbre de despedida como primera ministra del Reino Unido.

"Creo que tanto a Rusia como al Reino Unido les interesa restablecer totalmente relaciones, al menos espero que se den algunos pasos preliminares".

Las relaciones entre Londres y Moscú se enfriaron después del intento de asesinato contra el ex agente doble ruso Sergei Skripal en Salisbury, Inglaterra.

El gobierno del Reino Unido culpa al gobierno ruso por el ataque con un gas nervioso, pero Putin dijo que no había pruebas que avalaran esta acusación. Skripal había cumplido una condena en Rusia antes de ser liberado en un intercambio de espías con el Reino Unido, señaló.

Sin embargo, dejó en claro que no toleraba a los espías que traicionan sus países. "La traición es el delito más grave que existe y hay que castigar a los traidores. No estoy diciendo que el incidente de Salisbury sea la forma de hacerlo... pero hay que castigar a los traidores", dijo.

En los últimos años, Putin se envalentonó; anexionó Crimea,promovió una revuelta pro rusa en el este de Ucrania y una intervención militar en Siria, la cual describió como un éxito.

Además de matar a miles de islamistas radicales y fortalecer el régimen del presidente Bashar al-Ásad, dijo que el ejercicio les había dado a las fuerzas armadas rusas una experiencia combativa invaluable.

No mencionó el hecho de que la guerra de siete años provocó más de 5 millones de refugiados y 500.000 muertos. Sin embargo, señaló a las oleadas de inmigrantes procedentes de las zonas de conflicto en África y el Medio Oriente y dijo que habían fomentado el crimen y las tensiones sociales, lo que a su vez fomentó un rechazo al sistema político en Europa.

Haciéndose eco de las palabras de populistas nacionalistas como Salvini y la francesa Marine Le Pen, Putin dijo que los gobiernos liberales no habían tomado medidas para tranquilizar a sus ciudadanos. En cambio, habían buscado un multiculturalismo irracional que incluía, entre otras cosas, la diversidad sexual.

"No quiero insultar a nadie porque nos han condenado por nuestra presunta homofobia. Pero no tenemos ningún problema con las personas LGBT. Dios no lo quiera, que vivan como ellos quieran", dijo. "Pero algunas cosas sí nos parecen excesivas. Ahora dicen que los niños pueden tener cinco o seis roles de género".

"Que todos sean felices, no tenemos ningún problema con eso", agregó. "Pero no se debe permitir que esto eclipse la cultura, las tradiciones y los valores familiares tradicionales de millones de personas que forman el núcleo de la población".