Combustibles: estacioneros creen que la postergación ayudará a recuperar la demanda

Empresarios del combustible estimaron que la decisión del Ejecutivo de aplicar solo un tercio del impuesto a los productos del sector a partir del 1 de julio, puede contribuir a recuperar la demanda de naftas y gasoil.

Así lo expresó a la agencia Télam el presidente de Fecra, Vicente Impieri, en momentos en que las petroleras deciden si moverán sus precios en los surtidores durante este fin de semana o en las primeras horas de julio.

Ayer, el Gobierno anunció la postergación de una parte del aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que solo actualizará en julio el 3,9% su valor, cuando el ajuste debería haber sido de 11,8% por litro.

No obstante, en las principales petroleras que dominan casi el 90% del mercado aún no decidieron si absorberán o no el incremento.

"En este contexto -arriesgó- los combustibles están casi en su punto de equilibrio y eso permitiría que las petroleras, si no rebajan los precios en las próximas horas, al menos puedan absorber el incremento impositivo".

Las empresas aguardaban en los últimos días el anuncio de la Secretaría de Energía para definir la estrategia de precios en surtidores que aplicarán en las próximas horas, luego de que la paridad cambiaria y el barril de petróleo Brent se mantuvieron en junio estables con tendencia a la baja.

Por lo pronto, desde el lunes, el impuesto pasará de $ 6,13 a $ 6,37 por litro de gasoil (debería haber pasado a $ 6,85), y de $ 9,94 a $ 10,33 por litro de nafta (debería haber pasado a $ 11,11).

Impieri recordó que a fines de mayo el Gobierno postergó el incremento que debía regir a partir del 1 de junio para este impuesto que es de actualización trimestral, y que está atado a la evolución del índice de precios mayoristas.

"Aquella postergación permitió a las petroleras un ajuste promedio del 1,5% (poco menos de la mitad de la inflación del mes anterior) y eso ayudó a que se detuviera la caída de la demanda que afecta al sector desde el tercer trimestre de 2018", destacó.

El titular de la Fecra entendió que la foto de hoy es que "con un dólar mayorista por debajo de los $ 42,50 y un barril de petróleo internacional en tono de los u$s 65, marca una caída respecto de lo que la industria observaba un mes atrás".

