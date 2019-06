Sica: "El acuerdo entre el Mercosur y la UE es una gran noticia, hay que integrar el mundo"

El Ministro de Producción, Dante Sica, destacó el Tratado De Libre Comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. "El acuerdo entre el Mercosur y la UE es una gran noticia, hay que integrar el mundo", sostuvo el funcionario.

El entendimiento implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y con más de 100.000 millones de dólares de comercio bilateral de bienes y servicios, informó el Gobierno argentino.

En ese contexto, el funcionario, durante una entrevista en Radio Rivadavia, se refirió a las oportunidades y desafíos locales frente a este nuevo acuerdo. "Vaca Muerta no es el futuro lejano; Argentina va a tener en los próximos tres años la energía más barata de la región" aseguró.

Además, sobre una posible reforma laboral sostuvo: " No me gusta decirle reforma, hay que modernizar las reglas porque tenemos un 33% de empleados informales"

El acuerdo, que culmina un proceso negociador que se extendió por más de 20 años y cobró impulso a partir de 2016, constituye "un hito para la inserción internacional de la Argentina ya que aumenta las exportaciones de las economías regionales", destacaron ayer desde el Gobierno.

El intercambio comercial entre la Argentina y Europa se ubicó en 2018 en u$s 20.000 millones, de acuerdo a los registros del Indec, en una relación deficitaria para la economía local que consiste en exportaciones agroalimentarias e importaciones industriales.

Durante 2018, el comercio entre Mercosur y la Unión Europea llegó a u$s 99.600 millones; del total, la UE vendió a la Argentina u$s 10.600 millones y compró a este país u$s 9.600 millones. En el primer cuatrimestre de 2019, Argentina exportó a la UE u$s 2.399 millones pero importó u$s 3.145 millones, lo que reflejó un déficit de u$s 746 millones.

Del total de 28 naciones que componen la Unión Europea, cinco de ellas concentran 72% de las exportaciones argentinas hacia el bloque: los Países Bajos, España, Alemania, Italia y Reino Unido, en ese orden de importancia dentro del total de ventas externas de nuestro país al bloque de la UE.