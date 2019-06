Desde el lunes, los cheques digitales comenzarán a operar en los bancos

A partir del lunes, los cheques digitales harán su debut en el sistema financiero local. Funcionarán como equivalente 100% electrónico de los clásicos instrumentos en papel. La expectativa del regulador y de los bancos es que estos nuevos documentos cobren relevancia rápidamente, por ser más eficientes, más seguros y ahorrar los costos operativos que traen aparejados los cheques físicos.

Su implementación había sido anunciada por una regulación del directorio del Banco Central en octubre de 2018. Aunque el lanzamiento había estado previsto en ese momento para el 1 de abril de este año, las entidades reclamaron una prórroga hasta el 30 de este mes.

Pasado el plazo, desde el lunes tanto los bancos públicos como privados deberán aceptar el depósito de cheques 100% digitales. Según la norma del BCRA, en este primera fase, las entidades están obligadas a recibir estos cheques, mientras que la emisión será optativa para cada banco.

Red Link estuvo a cargo del desarrollo de esta operatoria para los bancos que forman parte de su paraguas. Así, desde el Banco Nación le explicaron a El Cronista que sus sistemas estarán preparados para aceptar este tipo de instrumentos.

En el Banco Provincia, en tanto, indicaron que "ya se realizaron las últimas pruebas de usuario sobre la plataforma de Banca Internet Provincia (BIP) en relación a los desarrollos de ECHEQ y se lograron los avales de las diferentes áreas que intervinieron en el proyecto". Fuentes de la entidad presidida por Juan Curuchet adelantaron: "Ya nos encontramos trabajando para la segunda etapa (no obligatoria) que contempla la emisión, negociación, y custodia de ECHEQ". Lo mismo ocurrirá en el Banco Ciudad.

Entre las entidades del sector privado, la situación no es tan homogénea. Algunos bancos decidieron picar en punta, entusiasmados por las facilidades que esta operatoria abre para el financiamiento de las PyMes. Es el caso de Supervielle. Sebastián Lemos Briones, Gerente Ejecutivo Banca Transaccional explicó que dese la semana que viene estará disponible no sólo la opción de endoso y depósito, sino también la emisión de chequeras para sus clientes, tanto personas como empresas, que podrán hacer operatoria de cheques de pago diferido y custodia. "Entendemos que va a tener una adopción paulatina, pero en la medida que los usuarios comiencen a realizar esta operación, creemos que tiene mucho potencial de crecimiento", dijo.

En tanto, en el Galicia no solo estará implementando la primera etapa para dar cumplimiento a la normativa sino que también estará brindando a sus clientes la posibilidad de poder emitir, endosar, enviar a custodia y rescatar sus cheques electrónicos permitiendo así poder gestionarlos sin necesidad de contar con los físicos. "Somos muy optimistas en que este nuevo medio de pago facilitara el día a día de las personas ya que todas las gestiones que trae administrar un cheque físico no solo se eliminaran sino que también les permitirá ahorrar tiempos en gestiones que ya no deberán realizar mas como ir a buscar cheques rechazados a una sucursal o ir a buscarlos por gestiones de rescate", dijo Pablo Caputto, gerente de Marketing Mayorista de Banco Galicia.

Ayer, el Directorio del Banco Central terminó de ultimar detalles de la puesta en marcha de la operatoria. Se definió que las 80 entidades del sistema financiero deberán firmar un acuerdo de seguridad para poder intercambiar estos echeqs. Al mismo tiempo, que deberán actualizar los términos y condiciones que firman sus clientes para operar en los sitios de on line banking y las apps. Por otra parte, se acordó que en caso de instrumentos rechazados, se creará un documento físico para que el portador del cheque perjudicado pueda ejecercer la acción civil que considere.

Fuentes del BCRA indicaron que en esta primera instancia los echeqs no podrán ser cobrados en las ventanillas de los bancos y que sólo podrán operar con ellos personas con cuentas bancarias.