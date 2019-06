Fintech restringen el crédito: reducen montos y plazos a la mitad

“Hoy el gran tema para cualquier empresa fintech es la financiación. Además, les prestan a segmentos que son muy sensibles a cualquier cambio de la macroeconomía, tanto por tema de inflación como laboral, entonces empiezan a no poder cumplir con los pagos”, reconoce Salvador Calógero, country manager de 4Finance, que tiene la marca Vivus.

Según admite en los pasillos del Latam Economic Forum, ante este contexto las fintech empiezan a acortar los plazos y reducir los montos: “Hace un año se prestaba hasta $ 60.000 o $ 70.000, y hoy nadie presta más de $ 30.000, e incluso con menos cuotas, mientras antes eran a 12 meses, ahora son a 8, 7 o en algunos casos sólo 6. Hasta hay fintech que han cortado la adquisición, ya que no están adquiriendo clientes nuevos en el mercado, porque no consiguen buenos, ya que se ponen más restrictivos y suben el corte del score crediticio: si hace un año aceptabas gente con 400 de score, ahora lo subís a 600, para obtener clientes que tengan menor probabilidad de default”.

Alejandro Cosentino, vicepresidente de la Cámata Fintech y presidente de Afluenta, lo dice en otras palabras: “No es que las entidades reduzcan el monto del crédito, sino que la capacidad de endeudarse de las personas se ve reducida, ya que muchas instituciones suman las cuotas existentes más la del nuevo préstamo”.

En este sentido, los monotributistas están más expuestos a las fluctuaciones laborales, entonces prefieren prestarle a quienes están en relación de dependencia, que tienen mayor estabilidad laboral. Dentro de ese segmento, prefieren a los casados antes que a los solteros, ya que de esa forma suman dos ingresos, en caso de que el cónyugue trabaje, desde ya, por lo que aumentan las chances de repagar el préstamo.

Calógero advierte que hay ciudades, como Rosario, Santa Fe, Tucumán y Salta, donde hoy la mora es mayor. A nivel nacional, la morosidad fuera del sistema bancario (en fintech, mutuales y cooperativas) se triplicó en el último año, al pasar de un 8 al 25%, según confiesa el dueño de un banco nacional que suele comprar carteras de morosos, aquellos que no han pagado en más de 90 días. Hace un año, esas carteras se vendían al 9 o 10% del valor total, mientras que hoy son tan difíciles de cobrar que se venden a apenas el 3 o el 4%, y son sólo algunas empresas de cobranzas las interesadas.

“Cambiamos mensualmente de líneas de teléfono cuando llamamos a los que nos deben plata, porque sino al conocer desde qué número los llamamos nos cortan directamente”, señala el gerente de cobranzas de una multinacional.