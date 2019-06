Alberto F. al FMI: "Se usaron u$s 30.000 millones del acuerdo para financiar la fuga de capitales"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió hoy con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lo que fue el primero de una serie de encuentros que llevarán adelante los funcionarios del organismo financiero internacional con los candidatos a acceder al Sillón de Rivadavia.

Alberto Fernández recibió al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, acompañado por los economistas Martías Kulfas, Cecilia Todesca y Santiago Cafiero.

"El encuentro fue cordial y correcto, pero Alberto fue concreto y duro", señalaron a El Cronista desde el entorno del candidato.

La dureza de quien encabeza la fórmula del Frente de Todos junto a Cristina Kirchner quedó plasmado en un comunicado en donde se señala que el candidato expresó que le "llama la atención la complacencia del FMI ante resultados tan negativos" respecto de lo planteado en el acuerdo en materia económica.

Durante el encuentro con el máximo representante para la región del FMI, Fernández les señaló que "no se cumplió con el propósito de reducir la deuda y la inflación, recuperar el crecimiento, generar empleo y combatir la pobreza" y que los desembolsos del organismo "se utilizaron para financiar 30.000 millones de dólares de fuga de capitales especulativos".

"Quise conocer de boca del señor Werner cuáles han sido las razones que han llevado al FMI a aprobar los créditos que ha otorgado al Gobierno de Mauricio Macri y a avalar su política monetaria y cambiaria", señaló el candidato.

Este punto que planteó Fernández es en referencia a que entiende que el crédito del FMI incumple el acta constitutiva del Fondo. "Manifesté mi profunda preocupación por el hecho de que, respecto de los créditos otorgados al Gobierno Nacional, ese organismo haya actuado y siga haciéndolo en abierta violación a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del FMI cuyo primer párrafo dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.

"En el tiempo que ha transcurrido entre la firma del acuerdo original (junio 2018) y el 30 de mayo de 2019, la Argentina ha recibido del FMI u$s 39.000 millones. En ese lapso, salieron del sistema financiero u$s 23.160 millones por Formación de Activos Externos de libre disponibilidad y u$s 6920 millones por salida de inversiones especulativas extranjeras, lo que en total representa una fuga neta de dólares que superan los 30.000 millones de dólares".

En lo que se refiere al futuro, Fernández señaló que el programa económico vigente "no es nuestro programa. Compromete a nuestro país muy por encima de sus propias posibilidades. Argentina vive desde hace tiempo en un default encubierto que no asoma solo por la “asistencia” del FMI en favor de la continuidad de políticas muy nocivas para el desarrollo argentino".

Frente a esto, el candidato del Frente de Todos señaló que le planteó a los funcionarios del FMI que el endeudamiento y su repago "siempre deben guardar una lógica correlación con el crecimiento fruto de la producción y el empleo. Ese es, sin dudas, nuestro principal objetivo. Buscamos estabilizar la economía para poder crecer como condición necesaria para pagar nuestras deudas".

Esto es lo que vendría a ser una versión aggiornada del "los muertos no pagan" que supo esgrimir el ex presidente Néstor Kirchner frente a los mismos interlocutores.

De todas formas, se cuidó de dejar en claro que el préstamos del FMI hay que pagarlo. Por lo menos así quedó establecido cuando asegura que le transmitió a Werner "nuestra disposición a seguir conversando en pos de reformular los acuerdos vigentes para poner fin a la crisis económica que estamos viviendo y encontrar un camino adecuado para lograr los objetivos antes mencionados que nos permita superar esta realidad sin exigirle nuevos y mayores esfuerzos a los sectores más débiles de nuestra sociedad".

Desde el FMI enviaron un escueto comunicado en donde señalan que . Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Trevor Alleyne, representante residente del FMI en Argentina, "tuvieron una reunión productiva con el Sr. Alberto Fernández y su equipo esta mañana. La reunión fue una oportunidad para intercambiar opiniones sobre las perspectivas económicas actuales de la Argentina y conocer más sobre sus prioridades de política económica".

A las 16 horas comenzará la reunión con el candidato Roberto Lavagna con lo que el Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, culminará su gira por el país.

Para culminar los encuentros con los posibles candidatos a acceder a la Casa Rosada, el Fondo Monetario Internacional confirmó que su titular, Christine Lagarde mantendrá una reunión con el presidente y candidato a reelegir, Mauricio Macri.