Dólar: en qué rango ven los analistas al billete antes de las PASO

La estabilidad cambiaria que se registra desde hace varias semanas no está garantizada. A medida que se acerquen las elecciones primarias, las PASO, el nerviosismo por las definiciones que podrían tomar los votantes incidirá en el precio. Y si bien es cierto que el Banco Central (BCRA) puede intervenir, esa es una batalla que todavía no dio la entidad, dado que por ahora no operó en el mercado de contado, solo en el de futuros.

Algunos expertos se animaron a proyectar un rango en el que podría fluctuar el tipo de cambio antes de que celebren las PASO, el 11 de agosto, sin embargo, otros prefirieron optar por la cautela, en especial los operadores de mesas de dinero.

"Acá puede pasar cualquier cosa. Este buen clima se puede terminar en diez minutos, y la tasa que ganaste durante 20 días perderla en un rato con una suba fuerte", advirtió Francisco Díaz Mayer, operador de ABC Mercado de Cambios.

En la misma línea, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, aseguró que "es difícil hacer pronósticos en un mercado que tiene mucha volatilidad, incluso intradiaria. El experto prefirió no dar una cotización de piso y techo "sobre todo teniendo en cuenta que cambia en forma constante por factores externos e internos".

En off the récord, un operador indicó que, "si tuviera que arriesgar un número, una banda puede ser $ 42 y $ 46". De hecho, esto es lo más cercano a las proyecciones de quienes sí calculan un rango.

Desde InvertirOnline, José Bano, sostuvo que el piso podría ubicarse en $41,50 y el techo en $ 44,60 por un par de semanas. "Desde marzo de 2018 el dólar venía respetando una tendencia alcista, la línea negra (infografía). Esa tendencia dejaba el dólar a fin de año por la zona de $60. Ahora que se rompió esa tendencia la semana pasada, la línea negra pasa a ser techo en lugar de piso. Por otro lado, desde la suba de $ 25 a más de $ 40 de junio a agosto del año pasado, el dólar empezó a hacer una figura de banderín. Al romperla, marcó un techo en la zona de $ 44,60, que fue donde se estableció", amplió el gerente de asesoramiento financiero de InvertirOnline.

Por su parte, Claudio García, operador de Oubiña Cambios, opinó que el precio del dólar "va a ir mutando al ritmo de las encuestas que vayan apareciendo", pero consideró que aunque puede ir a $ 45, a esos valores habrá intervención de futuros de la mano del Central", como lo viene haciendo cuando necesita.

"No va a quedar mucho margen de movimiento, de acá a las paso, por fuera del rango $ 42 y $ 45, creo yo", añadió.

En tanto, la proyección de Econviews es de una depreciación mensual del peso de entre 3% y 4% por ciento Así lo señaló Miguel Zielonka, director de la consultora: "Nuestra proyección es que el dólar se mueva a unos $ 2 por mes hasta las elecciones (de octubre)". Al mismo tiempo, agregó: "Recordemos que ahora el Banco Central puede intervenir".

También Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, apuntó sobre el límite que le pondría el organismo que dirige Guido Sandleris: "Hoy queda claro que arriba de $ 45 el dólar generó problemas. Además esto tiene repercusiones en el votante, porque el avance del tipo de cambio se va a inflación y tasas; con lo cual deberíamos ver al dólar, hasta octubre, en una banda de entre $ 42 y $ 45, 50 centavos más, 50 centavos menos".