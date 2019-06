Macri llega al G20 entusiasmado con sacar provecho para la campaña electoral

Tan solo siete meses después de verse las caras en Buenos Aires, los líderes de las naciones más pujantes en la economía global y aquellas otras que luchan por tener un lugar relevante en la gobernanza mundial vuelven a verse las caras desde este viernes en la ciudad de Osaka, Japón.

La cita que comienza este viernes estará caracterizada por la premura con la que se dieron los debates preparatorios, debido a que el primer ministro nipón, Shinzo Abe, adelantó la cita para concentrarse en la segunda mitad del año en su camino a la reelección, que depende en parte del éxito de esta cumbre. En una similar situación llega a este encuentro el pasado anfitrión, Mauricio Macri.

Sentado entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; y el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, en momentos en los cuales negocian una tregua a su "guerra comercial"; el presidente ruso Vladimir Putin y los devaluados líderes europeos, Emmanuel Macron (Francia) y Ángela Merkel (Alemania), estará también el presidente Macri, quien este jueves arribó a la nación del sol naciente procedente de Indonesia, preocupado más por capitalizar este encuentro de alto nivel con fotos, gestos y palabras que le permitan al regreso reconfirmar en el fuero interno el "apoyo" del mundo al rumbo que su administración trazó hace ya cuatro años, y que espera revalidar en octubre.

A contramano de la edición anterior, donde el rol de la Argentina, como país receptor y coordinador de los debates fue ampliamente alabado, en esta ocasión la participación del jefe de Estado tendrá un rol mucho más de reparto. Todo aquello no impedirá que, de no pasar sobresaltos, reitere en campaña el mismo discurso que enarboló a fin de año, cuando su imagen experimentó un sensible repunte en las encuestas.

Macri inicia este jueves sus actividades oficiales con una reunión de trabajo junto al premier Shinzo Abe, en el hotel Hyat Regency de Osaka, con el objetivo de revalidar el buen entendimiento entre gobiernos que se plasmó meses atrás en la firma de un Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones, y la apertura de ciertas cuotas de mercado para la exportación de carne bovina, que será promocionada desde hoy en una feria sobre la cultura argentina y su gastronomía, organizada por una popular cadena de supermercados.

Acompañado por el jefe de gabinete, Marcos Peña; el canciller Jorge Faurie; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, entre otros, Macri asistirá al inicio del debate siendo parte de la tríada de países que conducen las deliberaciones del G20 -conocido como la troika.

Al margen de un debate centrado en los desafíos de la economía global, el comercio, las inversiones y la innovación productiva, el presidente pretende capitalizar el encuentro para revalidar el buen entendimiento que tiene su gestión con el gobierno del norteamericano Donald Trump, cuyo apoyo fue crucial para lograr el desembolso de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la otra vereda, y consciente del equilibrio que supone, Macri desea continuar estrechando el vínculo con Xi Jinping, especialmente para avanzar en el fondeo necesario para la construcción de la cuarta central nuclear en el país, un tema preponderante de la reciente visita del jefe de gabinete, Marcos Peña, a Beijing, y finalmente, no es menor la ocasión para capitalizar los intentos que desde hace semanas se realizan entre los jefes negociadores del Mercosur y la Unión Europea a fin de anunciar el final de las conversaciones y la puesta en vigor, en un breve plazo, de un acuerdo de libre comercio.

En Bruselas, capital política del viejo continente, este jueves se reúnen los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con los comisarios de Comercio y Agricultura, a fin de pulir diferencias y encontrar una salida a los temas espinosos que empujan, sobre todo, Francia, Polonia e Irlanda en defensa de sus agricultores. De concretarse el tratado que se negocia desde hace 20 años, será toda una señal en favor del multilateralismo y el sistema de reglas vigentes, frente a las tensiones que tienen origen o destino en Washington.

Acercamiento a una potencia alimentaria de Asia

El presidente sostuvo en Jakarta, capital de Indonesia, que este país asiático representa "una de las economías más dinámicas" y constituye "un socio comercial clave para el presente y el futuro de la Argentina".

"Somos economías complementarias y tenemos mucho potencial para seguir ampliando y diversificando el comercio bilateral, como uno de los pilares de nuestra asociación", remarcó el primer mandatario en su encuentro privado con el líder local, Joko Widodo.

Macri sostuvo que el encuentro que mantuvieron ambas comitivas fue "muy productivo", al afirmar que se encontraron "coincidencias que nos van permitir profundizar los lazos entre nuestros países, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los argentinos e indonesios".

El jefe de Estado manifestó su deseo de que ambos gobierno fomenten el intercambio de buenas prácticas en cooperación técnica, el uso y comercio de maquinaria agrícola y el desarrollo de biotecnología.