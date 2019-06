Alivio en el frente judicial internacional de la Argentina

El 3 de julio Argentina tiene que presentar escritos en la Corte del Distrito Sur de New York por las causas Cupón PBI e YPF. La noticia no sugiere ser de las mejores para el procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien sostiene que "no son los más complicados, pero sí los más mediáticos".

"La verdad es que tenemos multiplicidad de causas abiertas que estamos tratando de resolver, estos son dos más en esa multiplicidad pero quizás son los más conocidos y los de mayor exposición", explicó el funcionario a El Cronista. El país acumula litigios internacionales en el CIADI y en diferentes juzgados por u$s 20.000 millones. Y ya lleva pagado una cifra similar.

Saravia Frías habló al término de la conciliación con las provincias por el fondo sojero e hizo referencia al cierre de ocho casos de acreedores internacionales que se conoció ayer. "Eran demandas de 2003", consultado por el monto que le costó a la Argentina estos ocho casos, el procurador dijo que "fue cero. La corte los desestimó. Esta es una muy buena señal y dice que ese es el camino".

Los dichos de Saravia no son el slogan de campaña del Pro sino que buscan responderle al candidato a presidente, Roberto Lavagna, que dijo que los juicios avanzan por que todos ven "débil la posición Argentina".

Esas palabras no cayeron bien en Cambiemos. Un alto funcionario que prefirió el anonimato se mostró molesto con los dichos y dijo que los juicios "son consecuencias de que él y Guillermo Nielsen -su secretario de Finanzas- hicieron las cosas mal. Bonos atados al PBI fue un invento de ellos que ahora estamos pagando".