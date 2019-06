Suben al 100% las probabilidades de ver una baja de tasas de la Fed

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) decidió la semana pasada mantener la tasa de interés de referencia sin cambios entre 2,25% y 2,5%. En su comunicado, la Fed eliminó la palabra "paciencia" de su vocabulario y dejó abierta la puerta para un recorte. La probabilidad de baja de tasa con la que opera el mercado se elevó a un 100% para las reuniones que quedan este año. Las previsiones implícitas en precios esperan dos e incluso tres bajas durante 2019. Es una buena noticia para Argentina.

Comentarios de miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) y el cambio en la terminología de la autoridad monetaria permitieron anticipar que los recortes de tasa son inminentes. Por ello, las probabilidades implícitas de reducción de tasa saltaron a un 100%. El cambio que percibió el mercado fue tan importante que las chances de ver dos bajas de tasas subió a un 59,5% durante 2019 mientras que las probabilidades de ver tres bajas de tasas de la Fed en 2019, ubicándose en el rango de entre 1,75% y 2%, llegó a 40,5%.

Keith Wade, Jefe de Economía y Estrategia de Schroders sostuvo que es probable que se produzca un recorte de tasas en julio de "manera preventiva", para apoyar a la economía en caso de que los riesgos a la baja se materialicen. Desde la gestora de inversiones global esperan ahora que la Fed haga un recorte en julio.

"Esperamos un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de julio. Esto está en línea con el comentario del presidente de la Fed, Jerome Powell. De cara al futuro, la relajación dependerá de si los recortes de tasas son suficientes para restaurar la confianza y el gasto en el sector corporativo", sostuvo Keith Wade.

Desde otro de los fondos más grandes del mundo, Pimco, sostuvieron que, "si las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China no se reducen en la reunión del G-20, o si se materializan otros riesgos a la baja para la economía estadounidense, hay potencial de un recorte de tasa de política de 50 puntos básicos tan pronto como en la reunión del 31 de julio de la Fed. A la inversa, si las tensiones comerciales mejoran y los datos económicos son estables, esperamos que intente retrasar la toma de cualquier acción"

Bueno para Argentina

Si no sube la tasa en los Estados Unidos los flujos de capitales internacionales tienen menos incentivos a salir de mercados emergentes (Argentina incluida) e ir de regreso a al país del norte (para aprovechar la suba de tasas). De esta manera, si la tasa no sube los capitales se quedan en los mercados emergentes, o mismo fluyen hacia tales mercados (un movimiento que ya vimos en años anteriores), en búsqueda de mayores rendimientos. De esta manera, si los capitales no se van, las presiones sobre el dólar serán menores, reduciendo las probabilidades de que veamos un evento cambiario generado por cuestiones globales. Eliminar este factor de incertidumbre en medio del proceso electoral resulta determinante.