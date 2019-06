Bitcoin rebotó de su bajón del año pasado y ahora roza los u$s 13.000 por unidad

Bitcoin se disparó durante esta semana y superó la barrera de los u$s 10.000, valor que no registraba desde marzo de 2018, con una cotización al momento de redactar estas líneas de u$s 12.817 por cada unidad. Durante el año pasado, el precio llegó a poco menos de u$s 3000 luego de un rally alcista que lo llevó, a mediados de ese año, a rozar los u$s 20.000. En un nuevo hito, la capitalización bursátil la criptomoneda se sitúa ahora en más de u$s 200.000 millones. La posición dominante de Bitcoin en el mercado (respecto a otras criptomonedas y altcoins) ha alcanzado el 60%, un récord desde 2017.

Existen diversas razones para dar cuenta del alza del precio. Por un lado se puede mencionar el lanzamiento de Libra, la stablecoin del consorcio liderado por Facebook que entre sus filas cuenta con gigantes como Visa y Uber al igual que la argentina Mercado Libre. Además, para el año 2020, ocurrirá un evento programado en la tecnología de Bitcoin ("halving") que cambia profundamente su operabilidad. El número de bitcoins generados por cada bloque "minado" en su blockchain se estableció para disminuir geométricamente, con una reducción del 50% cada 210.000 bloques o, aproximadamente, cuatro años. El próximo será en mayo de 2020, y la recompensa por bloque bajará a 6,5 bitcoins por bloque minado; por lo que la oferta de bitcoins bajará fuertemente. "Pero más importante es el grado de utilización del bitcoin en términos de hashrate, de la cantidad de wallets abiertas y operativas, las que tienen más de 0,10 centavos de dólar, todo viene aumentando mes a mes y esa es la clave principal. Bitcoin no deja de ser una app, que esta en un celular, lo que determina el valor es la cantidad de usuarios que tiene y el valor que da a esos usuarios", contextualiza Nicolás Litvinoff, director de la escuela de finanzas Estudinero.net. Otro punto que destaca el economista es la guerra comercial entre EE.UU. y China, que recrudece las condiciones de libre comercio y valoriza Bitcoin "que casi no tiene regulaciones ni fricciones". Litvinoff ejemplifica su postura con el caso del exchange chino Binance, que el martes reportó una transacción en su criptomoneda por valor de u$s 1200 millones con una tarifa de tan solo u$s 0,015 y en poco más de un segundo.

"Los factores fuertes son eventos como el halving, porque algunos quieren meterse antes que la emisión baje. Además, se confirmaron buenas noticias como la entrada de los grandes jugadores institucionales que si bien es poca cantidad de inversores, suelen hacer compras de holding. El hecho de que haya más compras de gran tamaño pero muchas ventas de poco, es evidencia a favor de esto. Lo de Libra tiene más que ver con masificar el concepto de criptomoneda", explica Manuel Beaudroit, CMO de la compañía Bitex, que trabaja criptomonedas y soluciones financieras basadas en tecnología criptográfica.

Durante 2017, el precio de Bitcoin llegó a casi u$s 20.000, pero según los analistas este rally alcista es cualitativamente diferente. "Se parecen en que el aumento parabólico y en la sensación de que puede subir 10% o 15% en un día como si nada. Pero hay diferencias importantes. Los compradores institucionales parecen ocupar una parte más importante durante la suba anterior, se ve que subió silenciosamente. No parece haber softhands como en 2017, que el mercado los purgo fuertemente", agrega Litvinoff.

"Desde el análisis técnico, Bitcoin no tiene resistencias hasta los u$s 17.000 o u$s 18.000. Pero siempre en números enteros hay barreras psicológicas de venta", comenta Litvinoff. Por otro lado, si se compara con el anterior rally alcista de 2017, las búsquedas de información sobre Bitcoin en internet apenas representa un 39% de su máximo histórico, lo mismo vale para la intensidad de las transacciones. El valor ajustado de las transferencias en la red de Bitcoin también es más bajo ahora que en 2017. En ese entonces, el monto promedio de bitcoins transferidos diariamente era de 384,000; actualmente son 177,000, menos de la mitad de la cantidad diaria registrada previamente en el punto de precio de u$s 11,000. Para algunos, esto indica espacio para crecer y una subsiguiente suba en el precio. Beaudroit, por su lado, dice que no es posible predecir una corrección "aunque la posibilidad está", aclara.

"La mejor filosofía para comprar es saber que ese dinero no tiene que volver a fiat, siempre tiene que pensarse como digital y cabe recordar que Bitcoin, incluso comparando sus mínimos año a año, siempre subió", dice Litvinoff. A esto suman desde Bitex que "la mejor estrategia es tener cuidado e ir promediando, si se compra una vez por mes, se compra precio de cartera. Si interesa la tecnología conviene armar una cartera de a poco".