La cuenta corriente recortó su déficit y prevén que lo hará aún más

La Balanza de Pagos, el registro que comprende todos los movimientos del comercio y las operaciones financieras y de servicios con el exterior, cerró el primer trimestre de año con un déficit de cuenta corriente de u$s 3.849 millones, por debajo de la pérdida de u$s 9.369 millones de igual período del 2018, aunque por encima de los 2.157 millones en rojo del trimestre anterior, es decir el cuarto de 2018.

Según datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el total de la deuda externa a valor nominal ascendió a u$s 275.828 millones, contra los u$s 252.896 millones de enero-marzo del 2018, destacó el Indec. En tanto, la deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor de mercado alcanzó un monto de US$ 251.914 millones. Creció 1.034 millones de dólares respecto del trimestre anterior.

A fin de marzo de 2019, el 62% de la deuda corresponde al Gobierno general; el 9% al Banco Central; el 26% a sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro, el 2% a las sociedades mayoristas y el 2% a otras sociedades financieras.

La semana pasada, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el nivel de endeudamiento es “manejable” y destacó la política del Banco Central, al tiempo que señaló que el Gobierno apunta a que la Argentina vuelva a ser un país desarrollado.

Un informe de Ecolatina subrayó que el déficit de cuenta corriente acumula casi u$s 22.000 millones en los últimos doce meses (-4,9% del PBI). “Con estos números, el saldo negativo del trimestre se redujo a la mitad en comparación al registrado en igual período de 2018 previo a la crisis cambiaria. Al igual que en las anteriores publicaciones, la dinámica de ajuste obedeció a la recesión que atraviesa la economía argentina y al desplome del poder adquisitivo medido en moneda extranjera”, explica el trabajo de la consultora.

Según Ecolatina, la reversión del saldo de bienes se explica por la disminución de las importaciones (-28% i.a.) ya que las exportaciones también se contrajeron en la comparación interanual (-2% i.a.). Respecto de la balanza de servicios, “los resultados también fueron auspiciosos producto del deterioro de la actividad: el rojo acumuló u$s 1.700 millones en el primer trimestre de 2019, reduciéndose a la mitad respecto del alcanzado entre enero y marzo de 2018 (u$s -3.400 millones)”, detalla la consultora fundada por Roberto Lavagna.

Sin embargo, Ecolatina advierte que, “una vez más, la evolución respondió a la retracción de las compras externas (-27% i.a.) ya que las ventas también se achicaron, pese a la mayor competitividad cambiaria (-9% i.a.)”.



La consultora pronostica que para 2019 la dinámica de ajuste de la economía argentina se hará sentir "positivamente" en las cuentas externas. Así, prevé que “la cuenta corriente irá recortando su déficit gracias a un fuerte retroceso de las importaciones y, luego de un magro primer trimestre, un avance exportador (entre enero y marzo, la mejora en cantidades se vio contrarrestada por el retroceso de los precios, cosa que no se repetiría en lo que resta del año donde además entraría a jugar la sequía de 2018).

Más allá de estas mejoras, el pago de utilidades y dividendos y principalmente el de intereses impedirían que la cuenta corriente pasara a terreno positivo. En consecuencia, seguiría en rojo y acumularía un déficit cercano a u$s 10.000 millones este año (poco más de 2% del PBI), sostiene el informe, a la vez que agrega que “la cuenta capital y financiera mostrará también un ajuste significativo aunque, no obstante, el superávit sería más que suficiente para cubrir el rojo de cuenta corriente, siempre que se destraben los desembolsos del FMI (lo que, efectivamente, descontamos que pasará)”. Como resultado, “las Reservas internacionales brutas volverían a crecer este año”, acota.