Turismo: cuarto motor exportador, industria para invertir a largo plazo

Mucho se habla de las cifras record del turismo, de los arribos de turistas internacionales (casi 7 millones en 2018, volviendo a ser líder en sudamérica), de los nuevos pasajeros que viajan en avión (29.2 millones en 2018, 7.2 millones más que hace 3 años), pero poco se habla de la contribución del turismo a la economía, de su lugar como “industria estratégica” para el desarrollo del país dada su tremenda capacidad para generar empleo y divisas como #4 complejo exportador.., y voy más allá, a partir de su fuerte crecimiento a largo plazo, mucho menos se habla de su capacidad para captar inversiones a nuestras economías regionales.

Pero para hablar de esto, hay que hablar de números, hay que hablar de la economía del turismo.

Hoy el Turismo contribuye 3.7 puntos al PBI, representa más de 1 millón de puestos directos (5.4% del empleo nacional) y generó u$s 5.753 millones en 2018 (7.6% de las exportaciones totales de bienes y servicio), ocupando el #4 lugar como complejo exportador detrás del gran motor que es el campo con sus complejos oleaginoso (u$s 16.680 millones) y cerealero (u$s 8.145 millones) y la industria automotriz (u$s 7.955 millones). Así, el Turismo genera más dólares que la industria minera, la petrolera y la bovina, para ser más específicos genera 7% más divisas que la minería (u$s 5.364), 14% más que el petrolero (u$s 5.031) y 46% más que la carne (u$s 3.938).

Hay un punto clave a considerar para comprender el impacto del Turismo en la Economía. Generalmente, y erróneamente, se considera Turismo sólo a los viajes de ocio, placer o vacaciones (el suplemento de Viajes del domingo), pero ese es sólo 1 de los 3 segmentos que componen la industria de “Viajes y Turismo” o como se la llama en inglés “Travel & Tourism”. Los otros 2 son: negocios y visita a familiares/amigos, salud, religión, en fin viajes personales. Son 3, los que siempre te preguntan cuándo entrás a un país ¿cuál es tu motivo de viaje? Estos 3 segmentos explican la potencia de los números del Turismo, su contribución a la Economía. En otras palabras, la industria del Turismo engloba todos los gastos en pasajes, alojamiento y actividades de todo aquel que viaja desde su lugar de residencia a otro destino por motivos de “placer, negocios o personales”. Si viaja dentro del país es “turismo interno o nacional”, fuera del país es “internacional”. Otro punto clave no menor, que será para otra columna, es la importancia del turismo interno como motor de desarrollo para las economías regionales. Yendo a un ejemplo concreto y local, a la Ciudad de Buenos Aires, la más visitada del país, llegaron en 2016 (Anuario Turismo CABA – 2016) 10.6 millones de turistas (recordemos por motivos de placer, negocios o personales), de los cuales poco más de 2 millones (2 de cada 10) fueron internacionales, y poco menos de 8 millones (8 de cada 10) fueron nacionales. Ahora bien, el mayor gasto del turista internacional (5 a 6 veces mayor) balancea el impacto, los internacionales gastaron u$s 1.740 millones (57% del impacto total de u$s 3.044 millones) y los nacionales u$s 1.304 millones (43%).

Ahora bien, si vamos a hablar de inversiones a largo plazo tenemos que considerar cuánto crece la industria y su potencial de crecimiento a largo plazo.

Por octavo año consecutivo, la industria de Viajes y Turismo crece más que la economía global (3.9% vs 3.2% de expansión del PBI global), ubicándose #2 entre los sectores económicos detrás de las Manufacturas (4%) y por encima del Cuidado de la Salud (+3.1%), Tecnologías de la Información y Servicios Financieros (+1.7%). Ahora, ¿cuál es el potencial de crecimiento de la industria? Ya viene creciendo más rápido de lo previsto, según datos de la OMT-Organización Mundial de Turismo, 2018 cerró con 1.400 millones de arribos de turistas internacionales, +6% (venía de crecer +7% en 2017), llegando a este número dos años antes de lo previsto (el pronóstico a largo plazo de la OMT publicado en 2010 indicaba que se alcanzarían los 1.400 millones en 2020).

De estos 1.400 millones de turistas internacionales en 2018, América representa el 15.5% con 217 millones de arribos internacionales, y nuestra región, Sudamérica, representa tan sólo el 2.7% de la torta global con 38.1 millones. Para tomar como referencia, sólo México representa el 3% con 41.6 millones (más que nuestra región), y España (#2 del ranking global luego de Francia), representa el 5% con 82.6 millones. Si bien cuando vemos la participación de nuestro país, con tan solo 0.5% del share global de viajes internacionales, puede bajonearnos o hacernos sentir que es nada, en realidad lo que nos muestra es el gran potencial de crecimiento que tenemos como país y región. Y si le sumamos el lugar que ocupamos en el último ranking de competitividad del WEF-World Economic Forum de 2017, ubicándonos #50 de 136 países, pero #14 en Recursos Culturales y #25 en Recursos Naturales, cuando el viajero de hoy y del mañana busca experiencias relacionadas con la naturaleza y cultura, ese potencial se hace aún más evidente.

Hablemos de inversiones

6 de cada 10 evalúa mejor o mucho mejor invertir en Turismo fue el resultado del índice inverTUR de Junio 2019 que muestra “las expectativas de la comunidad de inversiones para invertir en Turismo en los próximos 4 años”. Dato que se explica por 2 factores clave: la mejora en la competitividad con un tipo de cambio atractivo y la nueva conectividad con 3 nuevas líneas aéreas de baja tarifa estableciéndose (invirtiendo) en el país, Flybondi, Norwegian y JetSmart. Así, en Turismo si hay inversiones. Según datos relevados por la Secretaría de Gobierno de Turismo, las inversiones en alojamiento alcanzan los $19.000 millones, $10.000 millones en 100 nuevos establecimientos en etapa de construcción y remodelación y $9.000 millones en 80 proyectos anunciados que aún no empezaron a construirse. Inversiones como la construcción del Alvear Icon en 2017 junto a la compra y remodelación del Plaza Hotel por el Grupo Alvear, el mayor inversor hotelero del país; la compra del Four Seasons Buenos Aires en 2011 y del exSheraton Iguazú en 2017 reconvertido en Gran Melia por parte de uno de los fondos más potentes de medio oriente, Albwardy Investment; y la compra del predio del Sheraton Buenos Aires y Park Tower en Retiro, el complejo hotelero más grande del país con 922 habitaciones por parte de PointState Argentum, brazo del fondo estadounidense PointState Capital y accionista entre otras empresas de TGLT, muestra a las claras la oportunidad de invertir a largo plazo en Turismo en el país.

Concluyendo, el turismo es el #4 complejo exportador y tiene todo por crecer (en Portugal años atrás el Turismo representaba 4 puntos del PBI -casi igual que nuestro país 3.7%- hoy contribuye 14 puntos a su economía, y un poco más cerca, en México, contribuye 17.2% al PBI, aportando más de u$s 209.000 millones de dólares a su economía según datos de la WTTC). La industria crece y seguirá creciendo, tenemos los recursos, la competitividad y poco a poco la conectividad que es el combustible para las inversiones.., es momento de invertir en turismo.