Saltan las exportaciones y alcanzan el mayor nivel desde 2015

La balanza de pagos, el registro que comprende todos los movimientos del comercio y las operaciones financieras y de servicios con el exterior, cerró el primer trimestre de año con un déficit de US$ 3.849 millones, por debajo de la pérdida de US$ 9.369 millones de igual período del 2018, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, el total de la deuda externa ascendió a US$ 275.828 millones, contra los US$ 252.896 millones de enero-marzo del 2018, destacó el Indec.



A fin de marzo de 2019, el 62% de la deuda corresponde al Gobierno general; el 9% al Banco Central; el 26% a sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro, el 2% a las sociedades mayoristas y el 2% a otras sociedades financieras.



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el nivel de endeudamiento es "manejable", destacó la política del Banco Central y señaló que el Gobierno apunta a que Argentina vuelva a ser un país desarrollado.



"Estamos totalmente comprometidos con respetar los vencimiento de deudas, pensamos que la deuda es totalmente manejable y que Argentina tiene que cumplir sus compromisos", expresó el funcionario la semana pasada en la Bolsa de Comercio de Córdoba.



"Estamos tratando de que Argentina vuelva a ser un país desarrollado", agregó Dujovne en aquella oportunidad y subrayó que la manera de lograrlo es con un "fuerte impulso a la inversión del sector privado, que nos vuelve más productivos".



Para promoverla indicó que se debe generar el entorno que empieza por "respetar la ley, pagar las deudas" por lo que al inicio de la gestión se resolvió la situación de la deuda y se empezaron a pagar los juicios en el Ciadi.



"Siempre negociando lo mejor posible, apelando los fallos pero siempre respetando la ley", aseguró entonces el ministro.