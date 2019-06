La Ciudad gastará más de $ 5 millones en "liberar" a Sandra, la orangutana

La historia de la orangutana Sandra y sus vaivenes está a punto de acabar. Años después que la Justicia porteña ordenara su traslado a un espacio mejor acondicionado que el Ecoparque Interactivo (ex Zoológico de la Ciudad) el Gobierno determinó un operativo logístico sumamente complejo para llevar a la primate a un parque de vida silvestre en los Estados Unidos y hacerse cargo allí de su manutención, con cifras estrafalarias.

El caso de la orangutana fue un disparador de la función del entonces Zoológico porteño, cuyo cierre fue propiciado al inicio de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para convertirlo en un "Ecoparque Interactivo", cuyo cambio morfológico todavía está en marcha.

Larreta impulsó una transformació del Zoológico porteño.

Luego del fallo judicial de 2015 en favor de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) contra el Gobierno porteño, por el cual se reconoció a la bestia como sujeto de derecho y, por lo tanto, la obligación de proveerle condiciones de vida distintas al cautiverio, las autoridades porteñas determinaron trasladar a Sandra al Center for Great Apes, un "santuario" para gorilas ubicado en el estado de Florida.

Pero antes de llegar al destino final, la orangutana deberá atravesar un período de cuarentena en el Zoológico del Condado de Sedgwick, en la ciudad de Wichita, estado de Kansas, por lo que permanecerá allí hasta recibir el alta médica.

El operativo logístico preparado por el Ecoparque, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, costará más de $ 5,8 millones. Siendo que la mayoría del operativo tiene costos en dólares, el precio final está atado a redeterminación.

El derrotero de Sandra

Para el primer tramo del viaje a los Estados Unidos, el Ecoparque encargó el viaje a la firma Argentraider S.A. por casi $ 2 millones.

La compañía elegida deberá llevar a Sandra, entre octubre y noviembre, desde el predio del barrio de Palermo hasta el aeropuerto internacional de Dallas, en el estado de Texas. La Ciudad requirió al proveedor que la embarque, preferentemente, en un vuelo de American Airlines sin escalas, por lo que estaría en el aire alrededor de 12 horas.

Entre gastos de personal (tres cuidadores y veterinarios del animal), tickets aéreos, trámites aduaneros, permisos y traslados, más honorarios, el operativo costará u$s 44.700, el equivalente al tipo de cambio actual de $ 1.953.390.

A eso debe sumársele que, durante el periplo, Sandra viajará en una jaula hecha a medida por encargo del Ecoparque, cuyo costo fue de $ 152.460. Hasta allí, la erogación asciende a $ 2.105.580.

La caja donde será trasladada Sandra, según el plano elaborado por el Gobierno.

Un solo oferente

La única empresa que se presentó para proveer el servicio, Argentraider, tiene a Gerardo Fasano como presidente y Jorge Braun Polledo como número dos. Braun Polledo es primo hermano del jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, siendo sus padres Jorge Braun Cantilo y Clara Braun Cantilo hermanos.

La firma de Fasano y Braun Polledo también fue seleccionada por las audtoridades del Ecoparque para encargarse del traslado de cuatro osos de anteojos a Colorado, Estados Unidos, por $ 2.029.600, y once papiones a un bioparque en Colombia, $ 1.228.400.

Desde el aeropuerto de Dallas, Sandrá será transportada por vía terrestre unos 640 kilómetros hasta el Zoológico del Condado de Segdwick, adonde será "acondicionada" para luego ir a la Florida.

El Gobierno porteño firmó en enero un convenio con el zoológico estadounidense para cubrir los gastos de cuidado de la mona. El valor estipulado por los trámites administrativos, transporte, servicio de cuarentena es de u$s 14.965, es decir, $ 653.970,50 a la cotización de fines de junio. Hasta allí, el operativo insumiría $ 2.759.820.

El contrato con el zoológico receptor de Sandra, encargado de la cuarentena del animal.

Una casa con TV y libros para la orangutana

El último paso, en caso de que el primate sobreviva la cuarentena, conlleva su traslado al Center for Great Apes de la Florida, que a cambio de una cuantiosa suma de dinero se hará cargo del alojamiento, cuidado y "mantenimiento perpetuo" del animal.

De acuerdo al convenio al que accedió este diario, el cuidado de Sandra en este centro buscará otorgarle "una vida libre de abuso o participación en actos destinados al entretenimiento del público", y "una vida plena de acuerdo con sus necesidades y preferencias como individuo".

El "santuario" de monos y gorilas alimentará a Sandra con "hojas verdes frescas, verduras, frutas; nueces, pasas, avena, compota de manzana, mantequilla de maní, jugos", y le efectuará "evaluaciones de salud semanales" y "exámenes físicos periódicos".

Para su residencia en la Florida, el Gobierno acordó que el animal tenga un "un cuarto de noche" con "mantas, hamacas, redes de carga, toallas, lienzos, lana de madera, paja de pino, hierba y heno para su ropa de cama", y recibirá "artículos de enriquecimiento" como juguetes resistentes para simios, "papel para envolver, pinturas y lonas, tablas de forraje, tuberías de PVC, libros de tapa dura, TV, DVDs y otros materiales" (sic).

Del contrato suscripto se desprende que la "casa de noche" de Sandra tendrá también "lavadora, secadora de ropa y refrigerador", y que todo el combo tiene un costo anual de u$s 23.000. Para la Ciudad de Buenos Aires, por un período de tres años, la manutención de Sandra será de u$s 70.000 o $ 3.059.000, lo que eleva el costo total del operativo a u$s 133.000 o $ $ 5.818.820.

El recibimiento de Sandra en la Florida costará a la Ciudad u$s 70.000.

Según el paquete, la intención es que el resto de su permanencia en vida se costee con ingresos propios o bien con "donaciones del público argentino que se preocupa por los costos futuros del cuidado de Sandra después de la instalación".

La responsabilidad legal del Gobierno culminará una vez que Sandra llegue a la Florida. El interés de algunos porteños por la orangutana sujeta de derechos continuará más allá.