Kon, CEO de Banco Galicia: "No hay demanda de crédito por las altas tasas"

Fabían Kon, gerente general de Banco Galicia, habló con El Cronista y se refirió a la situación de país a poco de las elecciones de octubre. Planteó que si bien los bancos están muy líquidos, no hay demanda de crédito por las tasas altas. Reconoció que la morosidad aumentó en segmentos como consumo y pymes, la situación "no es catastrófica".

Este contador público y eximio tenista analizó las últimas medidas del Gobierno para reactivar el consumo y opinó sobre la pelea entre las fintech y los bancos que se profundizó en las últimas semanas.

¿Cuándo creés que van a bajar las tasas?

El que fija las tasas de referencia es el Banco Central: a partir de que baja eso, en cascada baja todo, no creo mucho en los instrumentos no naturales para bajar la tasa. La tasa es un mercado transparente, de oferta y demanda: cuando el Central consiga bajar la inflación y baje las tasas, todas las tasas van a bajar y habrá más crédito para la actividad. De hecho, hoy los bancos están muy líquidos, el problema es que no hay demanda de crédito por las altas tasas.

A su vez, se incrementaron tanto la cantidad de cheques rechazados como la morosidad…

Es cierto que la morosidad es mucho más alta en el segmento de consumo y pymes que hace un año, pero no es una mora catastrófica. Todavía estamos en niveles de mora altos, pero son sustentables, no hay un riesgo para el sistema financiero.

¿Cuál es la situación hoy del sistema financiero?

Estamos en un mercado financiero de altas tasas, de caída del crédito, que corresponde a un plan de estabilización que está dando buenos resultados en términos de reducción de la inflación y estabilización del tipo de cambio, aunque el nivel de actividad todavía no lo vemos reaccionando. De todos modos, pensamos que era el ajuste que había que hacer por el problema que tenías: era la terapia indicada, pero la pregunta es por qué tenías ese problema. La tenías porque el nivel de gasto de Argentina en 2016 sobre PBI era arriba del 40%, lo que era infinanciable, entonces la siguiente pregunta es cómo lo financiás. Por eso, cuando vienen las propuestas de tenemos que hacer esto o aquellos, siempre la pregunta debe ser cómo lo pagamos, con qué tipo de impuestos, ¿quiénes los va a pagar?, ¿el trabajador, los bancos?

¿Qué les piden desde el Gobierno?

Bajamos las tasas del Ahora 12, que fue una contribución enorme del sistema financiero para apuntalar el consumo, ya que son períodos muy duros para el retail y para el comercio en general. Ahora las elecciones ya están muy encima, hay que pasar el periodo eleccionario.

¿En qué está la pelea con las fintech?

Nos parece bien que presten, colaboramos con todas las fintech, con Mercado Libre tenemos muy buena relación, pero hay un reclamos del sistema financiero de igualar las comisiones impositivas, que el Gobierno lo tiene para mirar. Son dos aspectos: que las cuentas virtuales tengan los mismos impuestos que las cuentas bancarias y que los pagos a comercios tengan las mismas retenciones que con todos los sistemas de pagos. Ojalá sea cero, que las bajen para todos, pero si las van a dejar que sean iguales para que la competencia se base en la libre elección del usuario.

¿Cuál es la reforma estructural que debería hacer el país?

Argentina es un país que ha tenido déficit fiscales en la mayoría de los 70 últimos años, aunque tuvo algunos períodos cortos de superávit fiscal, pero esos déficits fiscales es un problema estructural de la Argentina y eso lo tenemos que terminar. Yo digo que Argentina es como el alcohólico, es muy difícil dejar de tomar de a poco, entonces Argentina necesita ir hacia un programa de equilibrio fiscal tanto a nivel nacional, provincial como municipal para que en el largo plazo terminen estas aventuras argentinas de financiar el gasto con inflación o financiar el gasto con deuda que después no es una deuda sustentable.

¿Cómo se empieza?

Con la apertura de la economía: la Argentina es un país cerrado al mundo. Cuando uno mira el índice de apertura de la economía, que se mide por importaciones más exportaciones dividido el PBI, la Argentina tiene un índice muy bajo, de los más bajos del mundo. Si uno correlacionara apertura económica con prosperidad a nivel de ingreso, los países más prósperos son los países abiertos al mundo. Tenemos que ser abiertos al mundo, la nueva tecnología nos obliga a eso. Por otro lado, la reforma laboral, no es una demanda sólo desde el mundo empresarial, hoy en día la gente joven quiere horario flexible, quiere home office, por eso necesitamos ir hacia una reforma laboral donde los impuestos laborales sean muy bajos y todo el mundo este blanqueado. Que una empresa pueda contratar en forma flexible trabajadores, obviamente con protecciones que deben estar en la ley, pero tenemos que salir del esquema rígido que tiene hoy la Argentina. Necesitamos que en el próximo gobierno estas reformas se concreten, si vamos de nuevo a esquemas donde vas a financiar déficits de alguna manera creativa, vas a tener problemas a corto o mediano plazo. Ojalá esta crisis tan fuerte que tenemos sea la última, sea la forma que nos juntemos todos y terminemos con esto, cuando ves el equilibrio fiscal promedio de los últimos 60 años te da menos 2%, por gastar 2% de más generás 30% de pobres. Debemos avanzar como cambio cultural para ser responsables desde el punto de vista fiscal, a través del Congreso, para ir con instrumentos que sean estables en el tiempo, que no pueda venir un gobierno y dejar una deuda para la generación que viene o un déficit que después sea difícil de corregir. Hay que dejar pasar este periodo eleccionario, pero tenemos que dar el debate, nos podrá ir bien o mal, pero tenemos que dar el debate.