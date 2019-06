Salario, inflación y ajuste para personal fuera de convenio

Según el último informe elaborado por Indec , el índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 4,3% en marzo de 2019 respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de 3,6% del sector privado registrado y un aumento de 5,5% del sector público.

El índice de salarios total verificó un incremento del 4.0% en marzo de 2019 respecto de febrero de 2019, como consecuencia de la suba de los salarios registrados de 4,3% y de 2,7% en el sector privado no registrado.

“Durante el primer trimestre, varios sectores han otorgado aumentos salariales ajustando el menor aumento otorgado en 2018, versus la inflación final de dicho año. Aquellas que no han logrado ajustar el desfasaje del año anterior, han ampliado sus políticas de bonos o adelantado evaluaciones de desempeño con el fin de acercarse un poco más a la inflación. Las empresas podrán deducir dicho monto dentro de sus declaraciones anuales del Impuesto a las Ganancias, siempre y cuando lo paguen antes del vencimiento de dicha declaración jurada”, afirma Alejandra Fernández, Socia de Outsourcing de BDO en Argentina.

El índice de salarios total mostró un crecimiento de 37,3% en los últimos 12 meses, como consecuencia de la suba 38,5% del total registrado y de 32,6% del sector privado no registrado. “Muchas compañías se vieron afectadas por la situación económica del año, no pudiendo incrementar los salarios en la misma proporción que la inflación, por lo que se han ingeniado para adaptar sus políticas de Recursos Humanos para dar beneficios adicionales no monetarios para intentar retener a su capital humano”, confirma la especialista.

Según la consultora Willis Towers Watson, la inflación sobre la cual las empresas planificaron el presupuesto de aumento salarial para personal fuera de convenio ronda el 28,6% para el 2019, muy parecido a las proyecciones de personal dentro de convenio. En este contexto se está optando por una modalidad de ajuste gradual: particionado el aumento entre 2 y 3 veces al año y monitoreando el mercado mes a mes.

“Las compañías que cuentan con personal dentro y fuera de un convenio colectivo de trabajo, tienen que ir controlando los ajustes salariales que otorgan, ya que muchos empleados dentro de convenio terminan ganando más que un empleado con un puesto ejecutivo, generando conflictos y malestares internos. Cada vez son más las empresas que tratan de trasladar el mismo porcentaje que otorga el convenio a todo el personal de la nómina para que no exista el llamado solapamiento”, argumentan desde BDO.

Recientemente, el Banco Central de la República Argentina publicó el REM (Resultados de Expectativas de Mercado), en el cual los principales analistas revisaron sus pronósticos de inflación elevándola alrededor de un 40% para el 2019. Este informe oficial, en el cual se incrementa casi 10% la expectativa de inflación con respecto al informe de marzo, ya está dando la pauta de que, tanto los ejecutivos como los directivos de recursos humanos, deberán seguir monitoreando sus presupuestos y sus beneficios para retener a sus talentos.