Tasas municipales: una decisión clave de la Corte para la agenda del desarrollo y el futuro de las inversiones

Como es de público conocimiento, la presión tributaria record y la superposición de impuestos, tasas y contribuciones en los distintos niveles del Estado Argentino (Nacional, Provincial y Municipal) es uno de los principales frenos al desarrollo sostenido de nuestra economía.

En un país donde la carga tributaria total es la más alta de Latinoamérica y similar a los países integrantes de la OCDE, de los 163 impuestos que imponen la Nación, Provincias y Municipios a las empresas e individuos, 82 corresponden a los niveles de municipios y departamentos, la presión fiscal que era de 22,9% sobre PBI en 2002 creció un 50% hasta llegar al 33, 4% sobre PBI en 2019. AmCham Argentina y otras entidades representantes del sector privado, no son ajenas a la trascendencia del litigio planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realidad que impacta a diario sobre el clima de negocios, afectando sin distinción a pequeñas, medianas y grandes empresas.

En este escenario, la próxima decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conflicto entre la compañía ESSO Petrolera Argentina S.R.L. contra la Municipalidad de Quilmes sobre el cobro de la tasa de seguridad e higiene resulta de vital importancia para resolver el efecto distorsivo que los municipios generan en la aplicación de tasas que i) no resultan en una contraprestación efectiva; ii) no guardan conexión con el costo del ‘servicio prestado’ al tomar por base imponible el ingreso bruto del contribuyente; iii) implican la violación del principio de territorialidad al generarse casos de municipios que avanzan sobre otras jurisdicciones apropiándose de tributos que no corresponden, hecho que frecuentemente deriva en la múltiple imposición del mismo tributo.

AmCham Argentina, es plenamente consciente del apremio en movilizar la agenda del desarrollo, pues la materialización de un marco regulatorio adecuado traerá como correlato una plétora de oportunidades para el pueblo argentino. Sin embargo, para alcanzar este objetivo es necesario que el diseño de la política tributaria tenga por propósito la promoción de reglas claras que garanticen la previsibilidad y la seguridad jurídica del contribuyente a través de un sistema tributario transparente, equitativo y razonable, que propenda a la creación y el mantenimiento del empleo genuino.

Por este motivo, solicitamos respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tenga en cuenta lo dispuesto por la Constitución y las normas sobre coparticipación de impuestos y rechace los avances desmedidos de los municipios en la imposición de tasas.