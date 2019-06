Con amplio apoyo al binomio Fernández, el bloque del PJ eligió nuevas autoridades

La tercera fue la vencida. Es que, luego de dos reuniones fallidas, finalmente, ayer por la tarde los senadores del bloque PJ eligieron nuevo presidente, tras la renuncia del rionegrino Miguel Ángel Pichetto, se trata del cordobés Carlos Caserio, quien expresó su apoyo al Frente de Todos. Durante la reunión, que se llevó adelante en el salón Néstor Kirchner del Senado, y que duró cerca de tres horas, 17 legisladores decidieron que el espacio mantendrá su condición opositora y que no confluirá en un interbloque con el FpV, tal como se barajaba en un comienzo, aunque se respetará la pluralidad.

El recientemente electo gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, fue el encargado de anunciar que "por unanimidad", el bloque eligió a Caserio como flamante presidente del Bloque Justicialista, tras la renuncia de Pichetto. Además, dio a conocer que la entrerriana Sigrid Kunath fue nombrada vicepresidenta, junto con José Mayans y Pedro Guastavino, quienes ya ocupaban ese cargo.

"No tenemos nada que ver con Macri; lo que tomó el senador Pichetto es una decisión personal. Si me pregunta a mí, una decisión equivocada, y un acto de cangurismo como pocas veces hemos visto en la vida", se despachó Caserio, en diálogo con la prensa. Además, al ser consultado sobre las comisiones del Senado que hoy integra el rionegrino, el cordobés señaló que solicitarán lo que "creen que les corresponde": que sean los senadores del PJ quienes ocupen esos espacios. De todas maneras, aclaró que, hasta el momento, este tema no se abordó a fondo.

"Sabemos que el grueso de los compañeros que están acá seguramente van a apoyar la fórmula del partido justicialista, que es la de Alberto Fernández y Cristina Fernández, pero también va a haber compañeros que realmente apoyen la fórmula Lavagna-Urtubey", reconoció el flamante presidente del bloque. Y luego admitió que, él, en lo personal, apoyará la fórmula Fernández-Fernández. En este sentido, comentó que, en su provincia, donde él preside el PJ, avalaron al gobernador Juan Schiaretti tras su decisión de ir con la "boleta corta" y de dar libertad de acción a nivel presidencial, pero que él, a nivel personal, apoyará la fórmula de Alberto Fernández y que trabajará para "sumarle el voto a presidente de la fórmula del peronismo nacional".

A la reunión faltaron cuatro senadores: Dalmacio Mera y Eduardo Aguilar (ausentes con aviso), que permanecerían en el bloque, además del ex presidente Carlos Menem y Carlos Espínola. Estos últimos, seguramente, seguirán los pasos de Pichetto.