Las compras de billetes por parte de individuos cayeron 58% interanual

Según datos del Banco Central (BCRA), la demanda neta de dólares por parte de individuos se redujo en mayo en comparación con mismo mes del año pasado, mientras que se mantuvo estrable respecto de abril. Mientras tanto, la formación de activos externos del sector privado -la "fuga"- creció frente al mes anterior, más que nada por aumento de las inversiones de residentes en el exterior. Con todo, la cifra de fuga es mucho menor a la de mayo de 2018, en plena corida contra el peso.

"Las personas humanas, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta u$s 1425 millones (u$s 938 millones por billetes y u$s 487 millones por el resto de sus operaciones), monto que mostró un descenso de 58% respecto a las compras por u$s 3365 millones de mayo de 2018", detalló el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de mayo publicado hoy.

Según explicó la entidad, las compras brutas de personas humanas alcanzaron los u$s 1529 millones en el mes mientras que las ventas brutas llegaron a los u$s 591 millones.

En cuanto a los gastos de individuos en concepto de servicios "totalizaron egresos netos por u$s 420 millones, destacándose los egresos por viajes y otros pagos con tarjetas, que registraron una salida neta de u$s 429 millones, mostrando una caída interanual de 34% en el mismo sentido que el turismo emisivo reflejado en las estadísticas de turismo internacional", detalló el informe.

Fuga

En mayo la formación de activos externor del sector privado no financiero, lo que habitualmente se conoce como fuga de capitales, llegó a los u$s 2496 millones en el quinto mes del año. Es un aumento de casi u$s 150 millones respecto a abril y una caída de u$s 2100 millones en comparación con mismo mes del año anterior (u$s 4616 millones).

La variable que más se movió fue la inversión de residentes en el exterior, movimientos defensivos de ahorristas locales frente a la incertidumbre política, que llegaron a u$s 1324 millones en el mes, la mayor cifra desde enero del año pasado.