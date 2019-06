Impulsan que subte, colectivo y tren se puedan pagar con tarjeta y celular

“Hoy el sistema de transporte es cerrado, ya que se puede pagar sólo con SUBE. La idea es que el propio equipo de SUBE pueda abrir el sistema con cualquier medio de pago que sea contactless, donde con sólo apoyar la tarjeta ya se descuente el importe, sin necesidad de firmar el ticket. Venimos implementándolo en Nueva York, Río de Janeiro y 120 ciudades del mundo, y el proyecto es que en 2020 pueda debutar en el país”, anticipó Gabriela Renaudo, country manager de Visa Argentina y Cono Sur.

La idea es que no sea sólo con Visa, sino que se pueda pagar el subte, el colectivo y el tren con cualquier tarjeta que sea contactless. De hecho, en Mastercard también impulsan el proyecto y hablaron con el Ministerio de Transporte: “En el mundo explota el contactless con transporte público. Tendría la misma funcionalidad que la SUBE para toda tarjeta contactless”, se entusiasman.

Renaudo advierte que es un proyecto que va a llevar un tiempo implementar, pero que lo harán de la mano de los principales bancos nacionales y extranjeros: “La idea es mejorar la experiencia de pago, de modo de no tener que ir hasta un lugar para cargar la SUBE, y que cualquier turista que llegue con su tarjeta contactless pueda usar todos los medios de transporte. De hecho, la principal ventaja de migrar a un sistema abierto es mejorar la experiencia como usuario de medios de transporte, pero además funciona como un gran educador de lo que es el uso de medios de pago electrónicos, y será un gran impacto positivo para la industria de medios de pagos digitales”.

Por lo pronto, la CEO de Visa adelanta que en el Gobierno se muestran muy entusiasmados con esta solución, y ya están trabajando muy de cerca con el equipo de SUBE de Nación Servicios, además de haber hablado del tema con el ministro de Transporte y hasta con la Secretaría de Comercio y con el Banco Central. “Tuvimos muy buena receptividad, aunque llevará un año largo, por lo que no creo que antes del 2020 pueda estar funcionando. Por lo pronto, vamos a acompañar en términos de inversión”, recalca Renaudo, quien cuenta que "Londres tiene ya todo su sistema de transporte bajo esta modalidad".

Mientras, siguen trabajando para estar con los sistemas y la tecnología contactless disponible en el mercado. Visa tiene este desarrollo tanto para la tarjeta de débito como la de crédito y prevé lanzar la billetera digital para poder también hacer pagos a través del celular. El contactless, también conocido como "tecnología sin contacto" no sólo es más rápido, al no tener que firmar un ticket, sino más seguro, porque el usuario no debe entregar la tarjeta, sino sólo apoyarla, como se hace con la SUBE.

La multinacional presidida por Gabriela Renaudo ya tiene 2 millones de contactless emitidas y espera llegar a 3 millones a fin de año. La cuestión central es que la gente se disponga más a usarla, mientras que el comerciante debe saber cómo funciona para aceptarla. Por eso las empresas que desarrollan estas iniciativas están trabajando con las emisoras no sólo para que entreguen el producto, sino también para que eduquen al comercio.