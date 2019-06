El jueves los apuntadores marítimos van a las urnas

Tiempo de elecciones. Mañana, los apuntadores marítimos elegirán su nueva conducción gremial. El oficialismo conducido por Raúl Alberto "Vasco" Lizarraga irá a las urnas para revalidar su mandato y enfrente tendrá a la Agrupación 21 de diciembre, lista orientada y apoyada públicamente por el camionero Pablo Moyano.

"Desde el año '95 que estoy en la organización sindical, tuve cuatro mandatos como secretario gremial, el siguiente como secretario adjunto y este es el primer período que estoy como secretario general, pero sin importar los cargos siempre al lado de los compañeros y en la pelea que es lo importante", dijo a Transport & Cargo Lizarraga, secretario general del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (Seamara).

El debut de Raúl Lizarraga en la arena sindical tuvo lugar en los 90, unos años difíciles y oscuros para los trabajadores del puerto.

"Era una época de cambios portuarios con la suspensión de convenios colectivos de trabajo, cierre de una terminal por donde pasaban armas a Croacia y Ecuador, marchas y movilizaciones. El aire privatizador nos fue arrastrando hasta que solo quedamos el 10% de los trabajadores portuarios en actividad. Después de eso el mayor logro fue unificarnos con otros gremios portuarios. Logramos con esfuerzo juntar a los compañeros que habían quedado", recordó Lizarraga.

El siguiente paso en la reconstrucción gremial fue trabajar para volver a tener la representación en todos los enclaves portuarios.

"Lo logramos en Zarate Campana, volvimos a tener un convenio colectivo, que había sido suspendido. Pudimos recuperar la representación en las terminales 3 y 5 del puerto de Buenos Aires porque en Terminales Río de la Plata (TRP) y terminal 4 estuvimos históricamente. Luego la obtuvimos en Exolgan, y después de mucho bregar logramos a través del despido injusto de un trabajador, mancomunarnos y representar a los compañeros de los depósitos fiscales. La representación es el paso clave para modificar la realidad de los compañeros de una manera positiva", resaltó el secretario general del Seamara.

Conciencia

Desde una óptica filosófica, Lizarraga aseveró que "uno debe cuidar lo que se logró, tenemos que resguardarnos todos. Poseer una clara conciencia respecto a que también hay que seguir, que esta lucha no termina nunca. Hay temas de índole gremial, político y social en agenda permanente", resaltó.

Desde la conducción del gremio destacan el accionar en equipo que se lleva a cabo con los más jóvenes.

"Estamos trabajando en conjunto para preparar a las generaciones que seguirán en este mandato de defender los derechos de los compañeros. Se formó la juventud sindical del Seamara, son cuadros importantes, se van nutriendo, van a medios de comunicación, se juntan y participan en aquellos lugares a donde no llega la presencia del estado, por ejemplo, se organizan y van a colaborar en merenderos, acompañan en la parte social. Es una de las líneas que bajamos. Los portuarios mantenemos un nivel medio de ingresos, y siempre les decimos a los jóvenes que nunca debemos perder la conciencia de dónde venimos. Si a los que estamos en estos cargos de representación gremial no nos duele el dolor del otro nos tenemos que dedicar a otra cosa. En este microclima que tenemos los portuarios, debemos cuidar y defender nuestra realidad, pero sin dejar de ver lo que pasa a nuestro alrededor. La política atraviesa permanentemente a los trabajadores. No es que se llegó hasta acá porque lo merecíamos y nada más. Se llegó hasta acá porque hubo lucha gremial", aseguró con convicción el "Vasco" Lizarraga.

Los gremios portuarios no tenían derecho a una jubilación por tarea penosa, un derecho que sí poseían estibadores y capataces. En esta lucha que arrancó en el año 1995, este derecho se consiguió en 2004 por la gestión de la conducción gremial del Seamara que mañana va por la continuidad en las urnas.

Hechos

"Vamos a seguir en esta lucha constante. No prometemos, lo nuestro son hechos. Ahora nuestras familias pueden ir a pasar un día a una pileta o comer un asado a partir de distintos convenios firmados. Otro paso en avance durante nuestra gestión fue el de la sede. En un principio contábamos con un edificio viejo pero muy cómodo en la calle Venezuela 1623, pero lo perdimos en 2001. Teníamos deudas, no podíamos cobrar los sueldos, tuvimos que vender esa casa con mucho dolor. Nos fuimos a una galería muy chica en la calle Perú, y allí estuvimos entre 2001 y 2007, sin mucho dinero, pero con mucho orgullo encima. Pero como nunca bajamos lo brazos, pudimos recomponernos y comprar en el año 2007 la actual sede en la calle México 2183. Al principio, teníamos solamente el primer piso, ahora el segundo también", resaltó Lizarraga en relación con el díficil pasado reciente del gremio.

En mayo 2020 culminan las concesiones en el puerto de Buenos Aires. La nueva conformación con un solo operador puso en estado de alerta y asamblea permanente a los trabajadores.

"En aquella experiencia de los 90 que implicó la expulsión masiva de trabajadores nosotros no estuvimos en el pliego. En esta nueva oportunidad, los que seguimos en actividad pusimos esta condición sobre la mesa con mucha fuerza y ahora los trabajadores que nosotros representamos están incluidos en los pliegos licitatorios. Hay tres terminales, van a licitar una, y por más que estén todos en el pliego, entendemos que hay un riesgo latente y por eso estamos preparados para la lucha", anticipó Raúl Lizarraga.

Otro desafío para el gremio portuariopasa por el irreversible proceso de tecnificación que se vive a escala global y del que no escapan los puertos argentinos.

"Damos todos los debates necesarios para que los compañeros sigan creciendo y estén a la altura de las circunstancias que vienen porque la tecnología se viene, hay que capacitarse, y hay que asegurarse estar en la mesa de negociación. Cuando te negocian por el avance tecnológico, tenés que estar en la mesa, aunque eso no quiere decir que vayas a obtener todo", manifestó el gremialista de los apuntadores marítimos.

Los candidatos

Acompañan la candidatura de Raúl Lizarraga como secretario general del Seamara, Javier Cesar López, secretario adjunto; Carlos Alberto Chauque, secretario administrativo; Adrián Raúl Morando, secretario gremial; Roberto Daniel Rubino, secretario tesorero; Donato Fiore, secretario protesorero; Jose Luis Suarez, secretario del interior; Fernando Cassola, secretario de obra y acción social; Pablo Javier Mondello, secretario de actas y previsión y Luis Héctor Rebollo, secretario de prensa, difusión y cultura. Los candidatos a vocal son Gerónimo David Grassi, Laura Rosana Amores, Pablo Ernesto Mercier, Eduardo Emanuel López, Gastón Alejandro Viltes, Ángel Gabriel Zurdo, Hugo Saporito, José Luis Herrera, Rodolfo Sebastián Ramírez, y Juan de Jesús Escobar. En la Comisión Revisora de Cuentas son candidatos Guillermo Lucio Larroque, Oscar Ledesma, Carlos Dante Almirón, Diego Osvaldo Rodriguez, y Ricardo Javier Ansede. A la comisión paritaria nacional se candidatean Raúl Alberto Lizarraga como presidente; Adrián Raúl Morando, Martin Gabriel Hernandez y Reinaldo Walter Duarte como paritarios titulares; y Esteban Daniel Alarcón y Diego Andrés Martínez como paritarios suplentes.

Seamara es uno de los gremios más prestigiosos y reconocidos en el ambiente portuario. El mismo forma parte de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra).s