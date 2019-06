Macri balancea entre EE.UU. y China en busca de u$s 2500 millones

El candidato a vicepresidente Miguel Pichetto opinó a favor de un perfil occidental en política exterior, pero la visita del jefe de Gabinete Marcos Peña a China deja en claro que el Gobierno trata de balancear entre las grandes potencias como China y Estados Unidos. Así es que intenta cerrar acuerdos con ambos países sin comprometerse ideológicamente con ninguno.

El presidente Mauricio Macri hasta ahora no publicó un programa de posicionamiento en política exterior, y es por eso que hay opiniones distintas respecto al perfil que debe tener en la "inserción global". Tal como en otras áreas, la Casa Rosada solamente optó por el pragmatismo comercial. Así es que mantiene buenos lazos con Estados Unidos, intenta cerrar un acuerdo con la Unión Europea, así como con China.

En la relación con Beijing, el Gobierno está supeditando el acuerdo por una nueva central nuclear a que Beijing apruebe un crédito por u$s 2500 millones de dólares de libre disponibilidad al Tesoro. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, busca financiamiento para mostrar que el Gobierno está en condiciones de afrontar los vencimientos de deuda en un posible segundo mandato (a partir de 2021, la Argentina empieza a pagar u$s 66 mil millones por su acuerdo con el FMI).

De ahí que desde Hacienda hacen fuerza para que China meta en el combo los u$s 2500 millones de libre disponibilidad en el acuerdo por la nueva central nuclear. Un detalle no menor: Beijing no tiene antecedentes de asegurar financiamiento de libre disponibilidad que no esté vinculado al proyecto de infraestructura que promueven.

Esta sería la razón principal por la que no se firma aún la central nuclear con China. Según fuentes oficiales, Estados Unidos no está haciendo fuerte presión para evitar que se firme este proyecto. Por el otro lado, China tampoco estaría ejerciendo presión para que la Argentina ingrese a su programa global conocido como One Belt One Road.

Sin ese compromiso, el Gobierno intenta avanzar bilateralmente con acuerdos por sector. Por ejemplo, Peña y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, viajaron a Beijing y se reunieron con el viceprimer ministro Hu Chunhua, que está especializado en temas de agricultura.

En el Gobierno advierten que como un país "mediano" (ya sea por la extensión geográfica como el PBI per cápita) no pueden "darse el lujo" de posicionarse a favor de una potencia . Ya es pública la amistad de Macri con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en más de una oportunidad mostró su apoyo a la Casa Rosada, en plena negociación con el FMI. El mismo apoyo mostró China cuando Macri entró en negociaciones con el Fondo.