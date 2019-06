Apuran proyecto de ley para suspender las PASO en las provincias sin internas

Luego de que el Gobierno reeditara el debate público de su "utilidad", bajo el argumento de su costo, a menos de 48 horas de la presentación de las listas, el radicalismo enviará mañana a Diputados un proyecto de ley para suspender las PASO del 11 de agosto. No del todo, al menos en parte. No es una apuesta nueva en el oficialismo, con una Casa Rosada que las pone en duda desde el 2016, pero ante el apuro apareció un inesperado parche: cancelar las internas en aquellas provincias donde no haya competencia de listas legislativas nacionales en ningún frente.

El mendocino Luis Borsani, secretario parlamentario del bloque de la UCR, adelantó el espíritu del texto que llevará mañana al Congreso. "Se extenderá para la selección de Candidatos a Legisladores Nacionales en aquellos distritos en los que todas las agrupaciones políticas no hayan presentado más de una lista, para la misma categoría de cargo", dice el artículo segundo. El primero, claro está, se refiere a algo que ya se sabía antes del 22N: no habrá pulseada entre fórmulas presidenciales.



A diferencia de otros proyectos ya alentados desde Cambiemos, la cancelación ahora sería por esta única vez. "No estamos poniendo en tela de juicio la vigencia de la ley (de las PASO) ni las características del proceso, sólo pretendemos suspenderlas en esta oportunidad en las categorías y distritos donde no haya internas", justificó Borsani ante este diario.

Este anteproyecto va en sintonía con lo que instaló hoy temprano el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo. "Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna", escribió desde su cuenta de difusión.

Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado. — Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo) June 24, 2019

Lo llamativo es que justo también hoy se filtró un documento interno del propio Gobierno que refleja que el Frente Juntos por el Cambio disputará internas en 14 distritos en distintas categorías. Y en total, según el mismo paper, sólo en tres provincias (Mendoza, La Pampa y Río Negro) no habría competencia a cargos nacionales ni tampoco a nivel local por haber anticipado sus comicios.

La semana pasada, cuatro días antes del límite de las 23.59 del 22N, cuando aún sonaba como posible candidata de Consenso Federal, Margarita Stolbizer reflotó un debate que Cambiemos instaló sin suerte en 2016. "Definido que ninguna fórmula presidencial tendrá PASO, es una oportunidad para un gran acuerdo que suspenda la obligatoriedad para esa categoría", tuiteó la titular del GEN.

Como argumentos, apuntó uno que deslizó la Casa Rosada en los últimos días también, con la actualización por inflación: el costo de las primarias. "Madurez, respeto a la ciudadanía, disminución de costos inútiles y preservación del ambiente con menos emisión de papel", terminó Stolbizer.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, según pudo saber este diario, mandó a consultar sobre el futuro de las PASO. Le llegó la siguiente respuesta: no es posible hacerlo por decreto presidencial, sólo con una ley del Congreso aprobada con mayoría especial. Presentadas las listas, iniciada ya la campaña para el 11A, no parece un escenario bastante verosimil, aún el "parche" radical de suspensión a medias.

Coincido con quienes señalan que estas #PASO no definen nada. Pero la ley vigente establece la obligatoriedad de realizarlas y en tanto no se cambie, deberán hacerse. El Presidente @mauriciomacri planteó reformarla pero no hubo consenso con la oposición #ViernesIntratable — Adrián Pérez (@adrianperezARG) June 22, 2019

En esa línea, fue el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, quien reprochó que las PASO "costarán más de $ 4 mil millones y no se usarán para definir internas". A principios de año, antes de la escalada del dólar, fuentes ejecutivas estimaban a este diario unos $ 1000 millones menos. Según los números del ministerio del Interior, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias implican el 40% del presupuesto total que destinará Nación a los comicios 2019. El porcentaje restante se distribuirá entre las generales y un eventual ballottage.

El pedido tampoco es nuevo este año. Con Jorge Macri a la cabeza, comenzaron los intendentes bonaerenses del PRO a pedírselo a María Eugenia Vidal como alternativa al plan de desdoblar los comicios provinciales. El argumento matemático general (su costo para "el bolsillo de la sociedad") escondía uno de estrategia política: los alcaldes imaginaban para el mes de octubre (fecha de las generales) y no tanto para agosto (las PASO) una recuperación de las variables macroeconómicas que se sintieran en la calle.

Pero desde el ala política de la Rosada también admiten que las PASO pueden resultarles a su favor si, entre las primarias y las generales, logran instalar el "voto miedo" (al regreso del kirchnerismo) que podría licuar lo que la tercera vía de Roberto Lavagna haya obtenido en las PASO.