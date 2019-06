Senado: qué pesos pesados dejan sus bancas y quiénes pueden reemplazarlos

El cierre de listas del sábado pasado dejó varias confirmaciones. Pero más allá de los principales flashes que se llevan los ejecutivos, tanto a nivel nacional como provincial, el Senado también ofrece algunos nombres interesantes que buscarán ingresar o permanecer.

Este año se renuevan los 24 senadores de los ocho distritos que eligieron en 2013. Se trata de la ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego.

Algunos de los principales nombres que no renovarán su banca son Miguel Pichetto, después de 18 años consecutivos, Federico Pinedo, Pino Solanas y Ángel Rozas.

A partir de diciembre, además, será un Senado especial por la conducción que tendrá. Es que, por lo que se desprende de las candidaturas que hoy parten como favoritas, lo más probable es que la cámara esté conducida por Pichetto o por Cristina Kirchner. No solo dos figuras de perfil alto en las fórmulas presidenciales, sino además grandes conocedores del Congreso. Entre ambos fueron legisladores nacionales durante 40 años.

El oficialismo nacional renueva 5 de los 24 senadores y aspira a ampliar su representación. En la mayoría de los distritos encabeza un representante de la UCR.

A continuación, un repaso de la situación de cada distrito.

Ciudad de Buenos Aires

Dejarán su cargo Federico Pinedo y Marta Varela, del PRO. Fueron los suplentes hace seis años, pero Gabriela Michetti y Diego Santilli dejaron sus lugares, ya que en 2015 se presentaron como vices de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, respectivamente.

También se irá Pino Solanas, quien entró en 2013 por medio de UNEN y aliado a Elisa Carrio. Relegó al tercer lugar a Daniel Filmus en ese entonces.

Después de seis años, Solanas dejará su banca en el Senado

En esta oportunidad, se presentarán Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri por Juntos por el Cambio. De la vereda de enfrente, Mariano Recalde y Dora Barrancos serán los candidatos del Frente de Todos. Por el espacio de Roberto Lavagna habrá internas entre Ramiro Marra y Julio Bárbaro.

Entre Ríos

Los dos representantes peronistas dejarán su cargo. Se trata de Pedro Guastavino y Sigrid Kunath. Quienes se presentarán son Edgardo Kueider, quien responde al gobernador Gustavo Bordet, y Estefanía Cora, de La Cámpora.

Juntos por el Cambio, por su parte, buscará que Alfredo De Angeli renueve su banca. Irá acompañado por la radical Stella Olalla.

Río Negro

Desde 2001 que en esta provincia se elige a Miguel Pichetto para el Senado, pero esto ya no sucederá. Además de él, dejará su banca Magdalena Odarda, de origen en el ARI que fue candidata a vicegobernadora este año en la fórmula con Martín Soria.

La otra que renueva es Silvina González Landaburu, quien entró junto a Pichetto. Buscará renovar junto a Martín Doñate, quien encabeza la lista del Frente de Todos.

Por otro lado, se presentará Alberto Weretilneck, el actual gobernador. Irá acompañado por Mónica Silva. Juntos Somos Río Negro, el partido provincial, irá con boleta corta. Es decir, sin candidato a presidente, lo que se leyó como una señal de buena voluntad hacia Cambiemos, que igualmente presentará sus candidatos al Senado: Marcelo Cascón y María José Manonelles.

El gobernador Weretilneck competirá por su banca

Neuquén

Quien también irá con lista corta es el MPN, como ha hecho históricamente. Guillermo Pereyra buscará renovar su banca e irá acompañado por Marisa Focarazzo.

La senadora Lucila Crexell había entrado por ese partido, pero quedó relegada y acompañó a Miguel Pichetto en su pase hacia Cambiemos. De esta forma, será la segunda candidata del espacio, detrás del radical Horacio Quiroga.

Por el FPV se le termina el mandato a Marcelo Fuentes. En su lugar se postula Oscar Parrilli, ex titular de la AFI y muy cercano a Cristina Kirchner. Irá acompañado por Silvia Sapag.

Oscar Parrilli buscará volver al poder

Santiago del Estero

La candidata a senadora por el oficialismo local será Claudia Ledesma, ex gobernadora y mujer del actual mandatario Gerardo Zamora. Irá acompañada por el vicegobernador José Neder. Dejará su cargo Blanca Porcel.

El senador del Frente Popular Gerardo Montenegro se presentará por el Frente de Todos para ser reelecto. Irá acompañado por Ada Itúrrez, quien también es senadora pero entró por el Frente Cívico por Santiago, el partido de Zamora.

Chaco

En esta provincia se vive una de las situaciones más extrañas. Se postulan en internas el gobernador Domingo Peppo y su antecesor Jorge Capitanich, actual intendente de Resistencia. Sin embargo, ambos reconocen que su principal objetivo no es el Senado, sino la gobernación. Las elecciones provinciales serán el 29 de septiembre.

Peppo es acompañado por Elda Pértile y Capitanich por María Inés Pilatti, actual senadora. Quien dejará su banca es Eduardo Aguilar.

Capitanich, al igual que Peppo, en una candidatura que puede ser testimonial

El otro que no seguirá es un peso pesado de la cámara, el radical Ángel Rozas. El ex gobernador había avisado que se correría del primer plano y que no competiría. Igualmente, pudo imponer a su sucesor. Se trata de su correligionario Víctor Zimmermann, quien irá acompañado por Alicia Terada, cercana a la chaqueña Elisa Carrió, según consigna NA.

Salta

Se trata de un distrito importante para Consenso Federal, ya que el gobernador Juan Manuel Urtubey es el candidato a vicepresidente. Su primo Rodolfo dejará su banca en el Senado, al igual que Cristina Fiore. Se postularán Marcelo Lara Bros y Silvina Abilés.

El senador peronista y ex gobernador Juan Carlos Romero irá por su tercer mandato consecutivo en la cámara. Representa a Juntos por el Cambio.

El Frente de Todos, por su parte, tendrá tres precandidatos en la interna: Sergio Leavy, Elia Fernández y Walter Wayar.

Tierra del Fuego

Los tres senadores actuales dejarán su cargo. Se trata de José Ojeda, Julio Catalán Magni (ambos justicialistas) y Miriam Bojadjian (del Movimiento Popular Fueguino).

El Frente de Todos presentará a Matías Rodríguez y Eugenia Duré como candidatos. En esa lista, además, irá la actual gobernadora Rosana Bertone como candidata a diputada, luego de no poder lograr la reelección el pasado 16 de junio.

Por Juntos por el Cambio habrá internas entre Pablo Blanco, Héctor Stefani y Javier Da Fonseca. Además, la ex gobernadora Fabiana Ríos se presentará como candidata por el Partido Social Patagónico.