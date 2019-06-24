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Finanzas y mercados Lunes 24 de Junio de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|-0,4566
|41,6000
|43,6000
|DÓLAR BLUE
|-0,2247
|44,2000
|44,4000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-2,3671
|-
|42,6813
|EURO
|-0,0105
|48,4417
|48,5271
|REAL
|-0,2370
|11,1338
|11,1548
|BITCOIN
|1,6161
|11.003,3000
|11.007,0000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|50,7500
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,7668
|61,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,7237
|62,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|52,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-3,0376
|68,6300
|TNA 7 DIAS
|-3,4771
|50,8000
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|6,3453
|150,00
|141,05
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-2,8571
|1,70
|1,75
|DISC USD NY
|-1,4344
|120,25
|122,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-1,7700
|40.294,8200
|BOVESPA
|0,0400
|102.012,6400
|DOW JONES
|0,1400
|26.719,1300
|S&P 500 INDEX
|0,0119
|2.950,4600
|NASDAQ
|-0,0700
|8.031,7070
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,8031
|334,3678
|331,7038
|TRIGO CHICAGO
|1,8536
|196,8544
|193,2719
|MAIZ CHICAGO
|1,0175
|175,8788
|174,1072
|SOJA ROSARIO
|0,2146
|233,5000
|233,0000
|PETROLEO BRENT
|-1,3344
|64,3300
|65,2000
|PETROLEO WTI
|-0,5746
|57,1000
|57,4300
|ORO
|1,2821
|1.414,1000
|1.396,2000